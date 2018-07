Milan | tutto fermo per Locatelli

Sala : “Preoccupato per il Milan - spero si risolva tutto” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato di essere "preoccupato, come tutti" per la situazione societaria del Milan, "speriamo che tutto si risolva a breve" L'articolo Sala: “Preoccupato per il Milan, spero si risolva tutto” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan – Tra mercato e futuro - a tutto Gattuso : “ci servono due nuovi giocatori. Bacca? Se vuole le coccole…” : L’allenatore del Milan ha parlato della nuova stagione rossonera, spaziando da Bacca fino ai prossimi obiettivi di mercato Comincia una nuova stagione in casa Milan, i giocatori scendono in campo per il raduno mentre la situazione societaria si fa sempre più intricato. AFP/LaPresse Un argomento che Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha provato a toccare il meno possibile, concentrandosi sul campo e sul mercato “ho sentito ...

Milan - ultimi test fisici a Milanello : tutto pronto per il raduno : In attesa di notizie sul fronte societario, la squadra di Gattuso ha già la testa al campo. A Milanello i rossoneri hanno ultimato gli ultimi test atletici. Da lunedì inizierà ufficialmente la nuova ...

Commisso rilancia : 'Voglio il Milan - ma aspetto la diatriba Li-Elliott. Complica tutto - è probabile finisca in tribunale' : Voglio che il calcio italiano abbia successo e non vedere la Nazionale fuori dalla Coppa del Mondo'.

HALILOVIC AL Milan - UFFICIALE/ La felicità su Instagram : “Darò tutto me stesso - non vedo l’ora di iniziare” : HALILOVIC è un nuovo giocatore del MILAN. Il club rossonero ha diramato un comunicato UFFICIALE nel quale conferma l'arrivo del classe 1996, che ha firmato fino al 2021.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Tuttosport Milan - fax di Yonghong Li ad Elliott : il retroscena : Il pool di avvocati appartenenti allo studio internazionale K&L Gates è volato da Londra al Lussemburgo dove hanno sede sia la Rossoneri Sport Investment Lux , che detiene le quote del Milan , e sia ...

Ac Milan & Yonghong Li/ 32 milioni - il fondo Elliott e gli acquirenti : domani si decide tutto? : Yonghong Li, presidente del Milan, ha tempo fino a venerdì 6 luglio per restituire i 32 milioni al fondo Elliott, che in caso contrario diventerà automaticamente il nuovo proprietario(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Leonardo Bonucci - il segnale che nel Milan è tutto finito : look terrificante - come si è ridotto : Nel Milan in pieno caos tra offerte di acquisto controverse dagli Stati Uniti e il terremoto della sentenza Uefa, ogni giorno vengono meno tutte le certezze. E l'ultima convinzione che almeno un ...

Disastro cinese : Milan fuori dall'Europa League e vendita agli americani - tutto in 14 mesi : La sentenza della UEFA è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri e non ha regalato alcuna sorpresa, almeno non positiva. La formula utilizzata nel dispositivo del comunicato è parsa ambigua, tanto da ...

Commisso vuole tutto - Li si aggrappa al Milan : MilanO - Altro che socio di minoranza. Come era logico attendersi, i profili individuati dalle varie banche americane per trattare con Yonghong Li l'ingresso nel Milan , non sono intenzionati a ...

Milan : tutto sulla famiglia Ricketts : Getty Images Il finanziere Joe Ricketts I tre fratelli maschi e il padre Joe, che ha personalmente sovvenzionato la campagna elettorale di Donald Trump, sono notoriamente di fede politica ...

