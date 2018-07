Milan | che guaio per Gattuso | l’allenatore rossonero indagato per riciclaggio di denaro

Riciclaggio - 53 indagati nel torinese. Tra loro anche l'allenatore del Milan - Gattuso : Il tecnico rossonero, campione nel mondo del 2006 e ex centrocampoista del Milan, è coinvolto in quanto socio, con il 35% delle quote, della società agricola 'Tre olmi' di Gallarate, fallita nel 2014 ...

Milano - picchiato sul bus perché chiede agli altri passeggeri di abbassare il tono della voce : Un salvadoregno di 23 anni è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di tre persone a bordo dell'autobus della linea 91, a Milano, perché aveva chiesto di abbassare la voce per poter parlare al ...

Affittare casa a Milano costa più che a Londra : Secondo le stime, infatti, a Milano si guadagna persino meno di Roma, che si piazza al 22esimo posto nel mondo. Il podio internazionale è dominato ancora dalla Svizzera, con Ginevra che precede ...

Chemical Brothers pronti ad arrivare a Milano : "Il segreto è l'immaginazione" : A Firenze, ad esempio, è molto 'cool', a Milano molto 'smart'; in Italia i nostri spettacoli diventano di fatto dei party per un pubblico particolarmente sofisticato". Dopo l'improvvisa scomparsa di ...

Borse : Milano chiude bene - in rialzo anche le altre in Europa : (Alliance News) - chiude positiva Milano come tutte le principali Borse del Vecchio Continente. Ad agitare le acque nel pomeriggio la visita di Trump nel Regno Unito dove, dopo una serie di proclami e smentite, ha stabilito la...

Basket - Serie A 2018-2019 : colpo dell’Olimpia Milano che preleva Mike James dal Panathinaikos : Movimento di mercato particolarmente rilevante per l’Olimpia Milano, che si è assicurata le prestazioni dell’ormai ex playmaker del Panathinaikos Mike James. Il giocatore è stato messo sotto contratto su base pluriennale non meglio specificata, anche se l’insider del Basket europeo David Pick parla di sei milioni per due anni con opzione per il terzo. Mike James è stato rincorso dalla società milanese per diverse settimane, in ...

FUD : l’hamburger siciliano che farà innamorare Milano : Gli anni d’oro degli hamburger gourmet sono finiti per sempre e nella capitale dei food trend si contano più chiusure che nuove aperture. Obiettivamente quante hamburgerie potevano esserci in una sola città? Milano non è New York ma le mode passano in fretta quanto nella Grande Mela, e i suoi abitanti si stufano velocemente. Ora un nuovo fast food ci farà però tornare la voglia di mangiare panini e patatine – contendendosi per certo la palma ...

Milano - dopo il poliziotto corrotto spunta un politico che ha frequentato l’ufficio della malavita : Comasina e Bruzzano, bande criminali e rapporti istituzionali. Non solo poliziotti corrotti. Ora dall’inchiesta, che ieri ha portato in carcere 23 persone, salta fuori anche il nome di un politico. Via Boito, Novate Milanese. Per capire bisogna ripartire da qui. Capannoni, non c’è altro, qualche campo di erbacce, posteggi di terra battuta dove i camionisti dell’est bevono birra e fanno grigliate. Zona industriale di strade che ...

Milano - dopo il poliziotto corrotto spunta anche un politico che ha frequentato l’ufficio della malavita : Comasina e Bruzzano, bande criminali e rapporti istituzionali. Non solo poliziotti corrotti. Ora dall’inchiesta, che ieri ha portato in carcere 23 persone, salta fuori anche il nome di un politico. Via Boito, Novate Milanese. Per capire bisogna ripartire da qui. Capannoni, non c’è altro, qualche campo di erbacce, posteggi di terra battuta dove i camionisti dell’est bevono birra e fanno grigliate. Zona industriale di strade che ...

Milano - nascono 4 baby-cicogne bianche all'oasi sulla tangenziale : Lieto evento all'oasi ambientale lungo la tangenziale tra Comazzo (Lodi) e Liscate (Milano), la "A58-TEEM": sono nate quattro baby-cicogne bianche. Secondo gli esperti sono nate dalle due coppie adulte notate a partire da gennaio nelle campagne circostanti l'abbazia bramantesca...

Ancelotti chiama Suso ma tra Napoli e Milan si intromette il Chelsea : Futuro da definire per il giocatore rossonero: AdL pronto a giocare la carta Callejon, ma i Blues...

Vigilanza e Whatsapp - il "no" di Milano : "Non aderiamo perché abbiamo un rapporto vero con i comitati" : "E' uno schema di lavoro che non si concilia con il nostri sistema organizzativo", ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo. "I piccoli comuni non hanno i municipi come li abbiamo noi"

Milano - in poche ore aggredisce due donne : fermato lo scippatore dalle 9 identità : Identificato dalle immagini delle camere di sorveglianza e fermato a Ssto San Giovanni: l'uomo era già stato identificato dalle forze dell'ordine con 9 generalità diverse

Borse in recupero. Banche incerte a Milano - malgrado news su Npl : L'attenzione degli investitori è ora rivolta alle minute della BCE, ossia ai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria tenutasi lo scorso 14 giugno, mentre nel pomeriggio avrà inizio la ...