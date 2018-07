Milan | Bertolacci al Genoa? Forse no | arrivano importanti novità

Milan - Locatelli verso il Sassuolo. Bertolacci resta? : In fermento il mercato in uscita dei rossoneri che cercano di mettere assieme un tesoretto per gli acquisti

Genoa : pressing alto sul Milan per Bertolacci : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Genoa è ancora interessato ad Andrea Bertolacci , che ha disputato l'ultima stagione in maglia rossoblù ma è di proprietà del Milan. Il Grifone sta lavorando per il trasferimento a titolo ...

Milan : il Genoa non molla Bertolacci : Nonostante ieri Andrea Bertolacci abbia iniziato il ritiro con il Milan, il Genoa non molla la presa sul centrocampista rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport , il club rossoblù sta infatti continuando il suo pressing sul giocatore romano per riportarlo in Liguria a titolo definitivo.