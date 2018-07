Migranti | Conte-Salvini | ' Redistribuzione in Ue o i 450 non sbarcano'

Migranti - 442 su navi Frontex e Gdf. Salvini e Conte : «Distribuirli tra i Paesi Ue o non sbarcano» : Tutti e 450 i Migranti che erano a bordo del barcone in legno partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimo scontro tra l'Italia e Malta sono stati...

Soccorsi in mare da Frontex e Gdf i 450 Migranti sul barcone. Conte : “Vanno redistribuiti tra Paesi” : È stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore «Protector», inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul «Monte Sperone» della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costier...

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste.L'articolo ...

Migranti : Conte a Ue - Italia non se ne farà più carico da sola : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in costante contatto con i ministri Matteo Salvini, Enzo Moavero e Danilo Toninelli e con i responsabili delle unità di soccorso, per la risoluzione di questa ulteriore emergenza. Si apprende da fonti di palazzo Chigi in merito alla nuova emergenza Migranti. Oggi stesso, proseguono le stesse fonti, verrà inviata al presidente Junker, a Tusk e agli altri leader ...

Conte ai Paesi dell'Ue : dividiamoci questi 450 Migranti - qui tutti non sbarcano : 13,30 ?Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta lavorando per un accordo con gli altri Paesi della Ue per una redistribuzione immediata dei 450 migranti che stazionano su due navi a largo di Lampedusa. Se non ci sono risposte dai partner e in queste condizioni ai 450 non sarà consentito di sbarcare. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. 13,10 Lunga e cordiale telefonata tra il presidente del Consiglio ...

Migranti trasferiti su motovedette. Conte : ridistribuire o no a sbarco | : Tutte le 450 persone arrivate sull'imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi di Gdf e Frontex. La Valletta: rispettiamo regole internazionali. Il premier a Ue: Italia non si fa ...

Migranti - Conte a Ue : 'Italia non se ne fa più carico da sola' : "L'Italia non è più disposta a farsi carico in modo isolato di un problema che riguarda tutti i Paesi europei". E' quanto scrive, secondo fonti di governo, il premier Giuseppe Conte al presidente ...

Migranti trasbordati su navi di Gdf e Frontex | Salvini sente Conte : vadano a Malta o in Libia : E' stato completato da pochi minuti il trasbordo dei 450 Migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Gdf. Ma il ministro dell'interno insiste: "Occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare itrafficanti"

Salvini a Conte : 'I 450 Migranti vadano a Malta o in Libia' : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti'. Aveva scritto su ...

Migranti - completato il trasbordo dei 450 a bordo. Salvini chiama Conte : Vadano a Malta o in Libia : Teleborsa, - Altra giornata caldissima sul tema Migranti. Il barcone che trasportava circa 450 Migranti, giunto nella notte in acque italiane, al largo di Lampedusa e Linosa, è stato svuotato con il ...