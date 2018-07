: Migranti,cacciata dirigente Casa Bianca - TelevideoRai101 : Migranti,cacciata dirigente Casa Bianca - MarioBottosso : @graziano_delrio @pdnetwork @matteosalvimini @Deputatipd @Quirinale @repubblica @Corriere @LaStampa @Avvenire_Nei… - alfadixit : Caro Luigi articolo condivisibile ma i cittadini hanno votato x assistenzialismo selvaggio e cacciata migranti fago… -

Un'alta funzionaria del Consiglio per la sicurezza nazionale della, Jennifer Arangio,è stata licenziata perché voleva che venissero date al presidente Donald Trump informazioni accurate sue rifugiati. Lo scrive Politico che,citando una fonte della,descrive la Arangio come una fedelissima del presidente ma che si è scontrata con il consigliere Stephen Mieller.Ha lottato per correggere informazioni fuorvianti sui rifugiati e ifornite al presidente da Mieller!", ha detto la fonte(Di sabato 14 luglio 2018)