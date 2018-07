Migranti | un’ altra sconfitta davvero bruciante per Matteo Salvini

Psichiatra shock : “Migranti portatori di malattie mentali. Abbiamo visto arrivare con i barconi in Italia un’onda di follia. Le carceri sono i nuovi manicomi” : Lo Psichiatra Alessandro Meluzzi è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, in merito alle dichiarazioni del Ministro Salvini sull’esplosione di aggressioni da parte dei pazienti psichiatrici. “Fa bene il Ministro Salvini a sollevare questioni che attengono a zone che riguardano lui, ossia reati penali commessi in strada da soggetti certamente portatori di ...

Il governo tedesco trova l’accordo sui Migranti. E ora cerca un’intesa con l’Italia : Dopo una settimana di tensioni con i suoi vicini europei, la Germania ha voluto oggi rassicurare l’Austria che non intende effettuare respingimenti alla sua frontiera meridionale. Ha però insistito per bocca del suo ministro degli Interni Horst Seehofer di voler negoziare un accordo bilaterale con il governo italiano in modo da riportare verso l’Italia i migranti che hanno attraversato illegalmente la frontiera. Intese simili sono state siglate ...

“C’è un’Italia che è andata ai Mondiali”. Lo spot della birra che ringrazia i Migranti (e fa il record di visualizzazioni) : La nazionale italiana non si è qualificata ai Mondiali, ma c’è comunque una parte del Paese che sta tifando (e a volte soffrendo) davanti alla tv. È quella dei nuovi italiani raccontati nell’ultimo spot della Ceres, che fa il verso allo slogan salviniano #chiudiamoiporti, sostituendolo con #apriamoibar: “Il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po’ di Italia ai Mondiali”. Protagonisti sono i migranti che abitano ...

Migranti - Di Maio avverte Fico : parla a titolo personale - la linea del governo è un’altra : «Io i porti non li chiuderei» dice il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, illustrando idee ben diverse da quelle di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». A Di Maio l’esternazione ...

Migranti, Ue: "I centri di sbarco sono un'opzione su cui riflettere"

Non è vero che c’è un’invasione di Migranti in Italia : L’ostilità verso i migranti è alimentata da notizie false e luoghi comuni, come quelli sull’invasione. Proviamo ad analizzarne quattro con l’aiuto di dati ed esperti. Leggi

Un’altra nave Ong al largo della Libia - salvati 800 Migranti. Salvini : “Non chineremo il capo” : Trentacinque miglia a sud del’Italia, 27 miglia a nord di Malta. La Aquarius è ancora lì, dalla tarda sera di ieri. Con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere in attesa che tra Roma e la Valletta la situazione si sblocchi, con i 629 migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale che ora cominciano a chiedersi perchè la nave...

Dopo Aquarius - un’altra nave al largo della Libia. E altri 800 Migranti salvati : Centinaia di profughi recuperati da imbarcazioni italiane ed internazionali. E in mattina No di Salvini anche alla Sea Watch 3 (di Ong tedesca e battente bandiera olandese), "l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire". I porti italiani dunque restano chiusi.Continua a leggere

Altri 300 Migranti in arrivo in Italia. Salvini : “Non resterò a guardare un’altra estate di sbarchi” : Ci sarebbero Altri 300 migranti in arrivo in Italia, secondo quanto previsto dal Mrcc di Roma. In tutto, nel corso della prima settimana di Salvini da Ministro dell'Interno, il bilancio dei migranti approdati in Italia potrebbe toccare le 800 unità. "Se qualcuno pensa che si ripeterà un'estate con sbarchi, sbarchi e sbarchi senza muovere un dito, non è quello che farò come ministro. Non starò a guardare", ha commentato il neo-capo del ...

Migranti - la sua presunta superiorità morale non salverà l’Italia da un’altra condanna Cedu : Un nuovo ricorso davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo contro l’Italia per il patto insanguinato con la Libia. E il rischio concreto che il nostro Paese venga condannato di nuovo è giusto dietro l’angolo: un coordinamento di Global legal action network (Glan), dell’ associazione italiana Asgi, dell’Arci e della Yale Law School’s Lowenstein International Human Rights clinic ha presentato stamattina, durante una ...

