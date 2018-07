Migranti | trasbordati i 450 dal barcone a navi di Guardia Costiera | GdF e Frontex

Migranti trasbordati su navi di Gdf e Frontex : ora sono in attesa di un porto : E' stato completato da pochi minuti il trasbordo dei 450 Migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Gdf. Otto persoe sono state trasportate a Lampedusa per motivi sanitari

