Migranti | Toninelli | più risultati in 45 giorni che in tanti anni

Migranti - Salvini : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?'. Da alcune ore c'...

**Migranti : Toninelli - barcone con 450 a bordo? Malta faccia suo dovere** : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Da alcune ore c’è un’imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta faccia subito il suo dovere”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo **Migranti: Toninelli, ...

Il braccio di ferro tra Toninelli e Salvini che blocca 67 Migranti in mare : Matteo Salvini insiste sull'arresto dei responsabili del presunto dirottamento del rimorchiatore privato Vos Thalassa come condizione per autorizzare l'attracco in Sicilia della Diciotti, la nave della Guardia costiera che trasporta i 67 migranti salvati lunedì. La nave in un primo momento era diret

I 67 Migranti della Diciotti si stanno dirigendo verso Trapani per volere di Toninelli : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha scelto come porto di attracco per la nave Diciotti, Trapani e arriverà domattina. Questa scelta in realtà spettava al ministro dell'interno Matteo Salvini, però lui continua a intraprendere la sua linea dura affermando che prima di poter concedere qualsiasi permesso lui vorrebbe sapere i nomi, i cognomi e la nazionalità dei violenti dirottatori per poterli mandare una volta scesi dalla Diciotti in ...

Migranti - i 67 della Diciotti verso Trapani : ha deciso Toninelli. Salvini : 'No sbarco senza garanzie che finiscano in galera' : Il mio obiettivo è un'immigrazione controllata e qualificata, come negli altri paesi del mondo. L'immigrazione alla Renzi e alla Mare Nostrum alla 600 mila sbarchi, porta alle tendopoli di San ...

La Guardia costiera salva 67 Migranti Scontro Salvini-Toninelli. Poi la tregua : Ma a fine giornata il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, mette pace: «Noi non siamo nel gruppo di Visegrad, neppure nella percezione e nella linea politica del ministro dell'Interno». E ...

Migranti : Salvini - Trenta e Toninelli? Governo compatto - parlano numeri (2) : (AdnKronos) – “Il nostro obiettivo, il mio obiettivo, è un’immigrazione limitata, controllata e qualificata – rimarca Salvini – perché un’immigrazione controllata e qualificata come in altri Paesi del mondo è un fattore positivo per la nostra società. L’immigrazione alla mare nostrum, alla Renzi, alla 600mila sbarchi porta alle tendopoli di San Ferdinando dove c’è la giungla e c’è ...

Migranti : Salvini - Trenta e Toninelli? Governo compatto - parlano numeri : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – E’ scontro col ministro della Difesa Elisabetta Trenta? “No, parlano i numeri. Il Governo lavora in maniera compatta, parlano i numeri”. E le frizioni con altri membri dell’Esecutivo? “Sento più Toninelli e Di Maio dei miei genitori, leggo sui giornali cose divertenti ma parlano i numeri”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo ...

