MIGRANTI SU NAVI FRONTEX E GDF | CONTE | “100 TRA FRANCIA E MALTA” Ultime notizie

Le navi in attesa con i MIGRANTI nella rada di Pozzallo : E' stato compoletato il trasbordo dei migranti che si trovavano sul barcone a largo di Linosa. 176 sono sul pattugliatore inglese Protector di Frontex, 266 sul Monte Sperone della Gdf. 8 persone, ...

Svuotato il barcone : 442 MIGRANTI su navi militari. Salvini : «Distribuiti in Ue o non sbarcano» : Intervenute Gdf, Guardia Costiera e un pattugliatore di Frontex. Portati nell'isola siciliana anche diversi bambini. Secondo fonti del Corriere la decisione di dove destinare le navi è bloccata perché spetta a Salvini e Toninelli

MIGRANTI trasbordati su navi di Gdf e Frontex |Governo a Ue : redistribuzione o no sbarco : Mentre ancora non è stato deciso il destino dei 450 Migranti, il premier Conte lancia il suo appello all'Europa dopo aver sentito Salvini: "L'Italia non può farsene carico da sola", auspicando che i patti conclusi all'ultimo Consiglio Ue vengano applicati da subito.