Migranti su Nave Monte Sperone nel mare di Pozzallo | donna ricoverata a Modica

Migranti - fermati per aggressione all'equipaggio i due indagati sbarcati dalla nave Diciotti : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due Migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero ...

Migranti - sindaco Pozzallo : pronti ad accogliere i 266 della nave Gdf : Pozzallo è pronta ad accogliere i 266 Migranti trasbordati sulla nave 'Monte Sperone' della Guardia di finanza dal barcone con 450 persone giunto a ridosso di Lonosa. Lo ha detto il sindaco, roberto ...

Lite su nave Migranti : fermati indagati : 21.41 Si aggrava la posizione dei due giovani migranti indagati per i tafferugli sulla nave Vos Thalassa sbarcati due giorni sulla nave Diciotti a Trapani. Il sudanese Bichara Ibrahim Tijani e il ghanese Ibrahim Amos sono stati fermati dalla Procura di Trapani. Adesso non sono più accusati di violenza privata in concorso, ma devono rispondere anche di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravato e continuato. I due sono anche ...

Nave Diciotti - fermati i 2 Migranti. Pm : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

La nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Conte : «Francia e Malta accolgono 100 Migranti» : Svuotato il barcone: 442 migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Migranti - i due indagati della Nave Diciotti sono in stato di fermo. Salvini : “Buona notizia” : Arriva la svolta nelle indagini sui due Migranti salvati dalla Vos Thalassa prima e recuperati dalla Nave Diciotti poi: la Procura ha disposto il fermo per entrambi.Continua a leggere

Migranti - nave Gdf davanti Pozzallo. Conte : a Francia e Malta 50 a testa - finalmente l'Italia viene ascoltata : «Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 Migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei. È il primo...

Migranti - nave Frontex in rada Pozzallo : 19.08 La nave Protector di Frontex con 176Migranti trasbordati la scorsa notte dal barcone proveniente dalla Libia, è in rada a Pozzallo. Ha sbarcato una donna colta da malore e i figli neonati Il pattugliatore della Gdf, con a bordo gli altri 266 Migranti,si trova,invece al limite delle acque territoriali. Le due imbarcazioni attendono disposizioni "La rotta la decidono le autorità italiane,non decidiamo noi",precisa Frontex". Intanto a bordo ...