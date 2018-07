Migranti | nave Gdf davanti Pozzallo Conte | a Francia e Malta 50 a testa | finalmente

Migranti - la nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Salvini : «Distribuiti in Ue o non sbarcano» : Svuotato il barcone: 442 Migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Migranti - nave Frontex in rada Pozzallo : 19.08 La nave Protector di Frontex con 176Migranti trasbordati la scorsa notte dal barcone proveniente dalla Libia, è in rada a Pozzallo. Ha sbarcato una donna colta da malore e i figli neonati Il pattugliatore della Gdf, con a bordo gli altri 266 Migranti,si trova,invece al limite delle acque territoriali. Le due imbarcazioni attendono disposizioni "La rotta la decidono le autorità italiane,non decidiamo noi",precisa Frontex". Intanto a bordo ...

Migranti : donna trasferita da nave Gdf su motovedetta e ricoverata a Modica : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Una donna, di origine eritrea, che si trovava sulla imbarcazione della Guardia di Finanza con il gruppo trasbordato all’alba davanti all’isola di Linosa, è stata trasferita su una motovedetta e portata all’ospedale di Modica. L’attracco della motovedetta è avvenuto al porto di Pozzallo. La giovane, come si apprende, è molto disidratata e debilitata e verserebbe in pericolo di ...

Svuotato barcone a largo di Linosa : Migranti su nave Gdf e Frontex : Svuotato barcone a largo di Linosa: migranti su nave Gdf e Frontex Delle 450 persone arrivate sull’imbarcazione vicino a Lampedusa, 176 si trovano ora sul pattugliatore Protector e altre 266 sul Monte Sperone. Otto sono state portate invece a Lampedusa per motivi sanitari. Polemiche tra Italia e Malta. Salvini: "Nessun ...

