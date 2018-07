Migranti | nave Gdf davanti Pozzallo | 266 a bordo | ricoverata una donna Salvini

Migranti : donna trasferita da nave Gdf su motovedetta e ricoverata a Modica : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - Una donna, di origine eritrea, che si trovava sulla imbarcazione della Guardia di Finanza con il gruppo trasbordato all'alba davanti all'isola di Linosa, è stata trasferita su una motovedetta e portata all'ospedale di Modica. L'attracco della motovedetta è avvenuto al

Migranti - nave Gdf a Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...

Migranti : donna trasferita da nave Gdf su motovedetta e ricoverata a Modica : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Una donna, di origine eritrea, che si trovava sulla imbarcazione della Guardia di Finanza con il gruppo trasbordato all’alba davanti all’isola di Linosa, è stata trasferita su una motovedetta e portata all’ospedale di Modica. L’attracco della motovedetta è avvenuto al porto di Pozzallo. La giovane, come si apprende, è molto disidratata e debilitata e verserebbe in pericolo di ...

Svuotato barcone a largo di Linosa : Migranti su nave Gdf e Frontex - : Delle 450 persone arrivate sull'imbarcazione vicino a Lampedusa, 176 si trovano ora sul pattugliatore Protector e altre 266 sul Monte Sperone. Otto sono state portate invece a Lampedusa per motivi ...

Svuotato barcone a largo di Linosa : Migranti su nave Gdf e Frontex : Svuotato barcone a largo di Linosa: migranti su nave Gdf e Frontex Delle 450 persone arrivate sull’imbarcazione vicino a Lampedusa, 176 si trovano ora sul pattugliatore Protector e altre 266 sul Monte Sperone. Otto sono state portate invece a Lampedusa per motivi sanitari. Polemiche tra Italia e Malta. Salvini: "Nessun ...

Migranti : 450 in viaggio tra Malta e Lampedusa. 260 trasferiti su una nave della Gdf : Altri 50 Migranti si trovano a bordo di una delle unità della Capitaneria di Porto, mentre in 100 sono rimasti sul barcone. 4 verranno trasportati a Lampedusa per cure mediche -

Barcone con 450 Migranti verso la Sicilia/ Ultime notizie : Salvini pensa di portarli a Malta con nave militare : migranti, Barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Riportare a Malta i 450 Migranti del barcone con una nave militare? L'ultima ipotesi di Salvini : Matteo Salvini ipotizza di usare una nave militare per caricare gli immigrati e fare rotta verso Malta. Riportarli indietro e farli sbarcare lì dove, secondo il ministro dell'Interno italiano, ...

Nuovo scontro con Malta. Salvini blocca un'altra nave con i Migranti : In Italia Nuovo scontro tra Italia e Malta sul soccorso ai migranti. “Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare”, ha scritto sui social network Matteo Salvini, a proposito dell’imbarcazione con 45

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l'isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - "Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lamp

