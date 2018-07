Migranti : migliaia in piazza a Ventimiglia per 'passaporto europeo' : Migranti: migliaia in piazza a Ventimiglia per 'passaporto europeo'

Magliette rosse per la tragedia dei Migranti - migliaia le adesioni 'Coloriamo di umanità Rete e piazze' : Illuminati di rosso il colonnato di Piazza del Plebiscito ed il Maschio Angioino a Napoli, in rosso anche sul rifugio del Gran Paradiso. Sono migliaia di adesioni all'iniziativa lanciata da don Luigi ...

Migranti - Papa : "Migliaia di morti e troppi silenzi" : Città del Vaticano, 6 lug., AdnKronos, - Papa Francesco dà voce a tutto il suo dolore per la condizione dei Migranti. Riprendendo il monito del profeta Amos, "Voi che calpestate il povero e sterminate ...

Papa Francesco : "Migranti - migliaia di morti e silenzi complici" : La denuncia del Pontefice durante l'omelia della messa per i migranti a cinque anni dalla sua prima visita pastorale a Lampedusa

Migranti - migliaia di barchette di carta in piazza Scala : il flash mob a Milano : #changeDublin ed #EuropeanSolidarity sono due degli slogan silenziosi che hanno accompagnato il flash mob organizzato in piazza Scala a Milano contro la politica dei porti chiusi. Un mare di barchette di carta, simbolo degli sbarchi che il governo giallo-verde vuole fermare, ha...

L’Algeria ha abbandonato migliaia di Migranti nel deserto : Sono più di 13 mila negli ultimi quattordici mesi: vengono minacciati, derubati, lasciati senza acqua né cibo e costretti a camminare verso il Niger The post L’Algeria ha abbandonato migliaia di migranti nel deserto appeared first on Il Post.