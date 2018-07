Migranti | in 75 sbarcano a Crotone | erano a bordo di un veliero

Mattarella chiama conte e sblocca l'impasse : i Migranti della Diciotti sbarcano a Trapani : Nella tarda serata di ieri i 67 migranti sono sbarcati dall'unità della Guardia costiera. 'Stupore' di Salvini, che aveva chiesto l'arresto per gli autori del presunto ammutinamento a bordo della '...

?Trapani - sbarcano i 67 Migranti : per primi scendono i due indagati : E' iniziato poco dopo le 22.30 lo sbarco dei migranti della nave Diciotti. A scendere per primi, accompagnati dagli agenti della polizia, i due...

Mattarella in placcaggio su Salvini - i Migranti sbarcano a Trapani : 5 Prendiamo come spunto le parole del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, pronunciate in occasione dell'odissea vissuta dalla nave militare 'Diciotti': “Non è con gli spot che si risolvono le questioni legate all'immigrazione”. Così, grazie alla pretestuosa 'linea dura' del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, quella che sarebbe stata un'operazione di routine si è trasformata in un caso politico [VIDEO] che ha spaccato il ...

Migranti - a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo stop delle navi internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"

Migranti - la Spagna è il Paese europeo in cui sbarcano più persone. Ma gli arrivi si sono dimezzati rispetto al 2017 : sono 44.629 le persone sbarcate sulle coste di un Paese europeo nei primi sei mesi del 2018, la metà di quelle arrivate nello stesso periodo dell’anno precedente. E lo Stato che ha dovuto sostenere il flusso più importante non è l’Italia, come le recenti vicende delle navi Aquarius e Lifeline inducono a pensare, ma la Spagna. Sulle coste iberiche sono approdate 17.781 persone contro le 16.452 sbarcate nel nostro Paese. ...

Migranti : 509 sbarcano a Pozzallo : Erano a bordo della nave Diciotti; tra loro 30 donne incinte.Il tema Migranti sarà al centro dell' incontro di oggi a Roma tra Conte e il presidente del Consiglio europeo Tusk -

Migranti - a Pozzallo sbarcano in 509 : ANSA, - Pozzallo , RAGUSA, , 20 GIU - Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 Migranti che erano a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, arrivata ieri sera dopo sette giorni di ...

Aquarius - i primi Migranti sbarcano a Valencia : A Valencia il primo gruppo di migranti che erano a bordo della Aquarius. 274 di loro sono sbarcati nel porto spagnolo dalla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana.

Aquarius - sbarcano a Valencia 629 Migranti. Sessanta sono minori; accolti dalla Croce Rossa : sono scesi dall'imbarcazione i 60 minori (52 maschi e 8 femmine), con uno zaino rosso sulle spalle, e sono stati identificati e assistiti dallo staff di Save the Children. Hanno iniziato a...

Migranti - a Catania sbarcano in oltre 900 con nave Guardia costiera : Migranti, a Catania sbarcano in oltre 900 con nave Guardia costiera L'imbarcazione "Diciotti" ha portato in Sicilia le persone salvate in diverse operazioni di soccorso al largo della Libia. A bordo oltre 200 minorenni e 4 donne incinte. Ritrovata una coppia di somali morta abbracciata Parole chiave: ...

Migranti - in venti sbarcano con lo yacht a Isola di Capo Rizzuto : sette sono minori : venti Migranti sono sbarcati oggi in località 'Le Castella' di Isola di Capo Rizzuto, da uno yacht di circa 20 metri denominato 'Blue Horizon - Maiora'. I Migranti sono stati rintracciati per le vie ...

Siracusa : 53 Migranti sbarcano in spiaggia a Noto - poi barca riparte : Siracusa: 53 migranti sbarcano in spiaggia a Noto, poi barca riparte Siracusa: 53 migranti sbarcano in spiaggia a Noto, poi barca riparte Continua a leggere L'articolo Siracusa: 53 migranti sbarcano in spiaggia a Noto, poi barca riparte proviene da NewsGo.

Fedez-Ferragni - sulla spiaggia dove si sposeranno sbarcano 53 Migranti : Sono sbarcati 53 migranti pachistani e afghani sulla spiaggia di Calamosche, a Noto, nel Siracusano, dove sono arrivati 31 uomini, 8 donne e 14 bambini che si trovavano a bordo di un'imbarcazione...

Migranti - in Sicilia e in Calabria sbarcano in 457 da tre navi : Riprendo gli sbarchi dei Migranti in Sicilia e in Calabria. A Pozzallo sono arrivati 225 Migranti soccorsi nel mare Mediterraneo e ospitati su due imbarcazioni nel porto del Ragusano. Sono 109 a bordo ...