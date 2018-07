Migranti | in 450 su un barcone verso la Sicilia | è scontro Italia-Malta

Migranti - barcone con 450 supera Lampedusa e va verso la Sicilia : Il barcone con circa 450 Migranti a bordo, entrato in acque Sar italiane, si sta allontanando dalle isole di Linosa e di Lampedusa. Lo riferiscono pescatori delle Pelagie che monitorano la situazione ...

Notte di tensione al largo di Lampedusa. No di Salvini a un barcone con 450 Migranti : Ore 21,30 - "I migranti hanno scelto Lampedusa", dice Malta Sono stati i migranti a bordo del barcone a scegliere di dirigersi verso Lampedusa. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal premier Joseph Muscat. 1/3 MRCC Rome notified RCC #Malta of presence of fishing vessel with approx 450 migrants on board. Vessel was ...

Barcone con 450 Migranti verso la Sicilia Nuovo braccio di ferro tra Italia e Malta : L’imbarcazione è entrata in acque di competenza Italiana. La notizia viene data dai social dal ministro dell’Interno: «Abbiamo già dato, ci siamo capiti?». La Farnesina: «Il porto di sbarco sia a Malta»

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l'isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - "Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lamp

