Migranti | il premier Conte ' Italia ascoltata | Francia e Malta accoglieranno ognuna 50

"Distribuiti in Ue o non sbarcano" Il premier si schiera con Salvini I 450 Migranti su navi Gdf e Frontex : Il premier Giuseppe Conte sta lavorando "per un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste condizioni ai 450 non sarà consentito di sbarcare" Segui su affaritaliani.it