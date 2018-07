Migranti | i due indagati della Nave Diciotti sono in stato di fermo Salvini | “Buona

Vos Thalassa : disposto il fermo dei due Migranti indagati : disposto dalla Procura di Trapani un decreto di fermo a carico dei due migranti che avrebbero organizzato l'aggressione all'equipaggio della Vos Thalassa. I due erano finora indagati a piede libero ...

I Migranti trasferiti su due motovedette. Salvini : a Malta o in Libia | : Tutte le 450 persone arrivate sull'imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi di Gdf e Frontex. Otto sono state portate sull'isola siciliana per motivi sanitari. Polemiche tra ...

Migranti - in 69 su barca a vela : avevano pagato 5mila euro a testa - fermati due scafisti : I Migranti avvistati solo a poche miglia dalla costa italiana su una rotta inconsueta. Il gruppo ha confermato che l'imbarcazione è partita dalla Turchia e che tutti hanno pagato 5mia euro a testa per essere portati in Italia.Continua a leggere

Nave Diciotti - dopo intervento del Colle sbarcati i 67 Migranti. Scortati dalla polizia i due indagati per violenza privata : I 67 migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla Nave della guardia costiera sono scesi giovedì sera dalla Nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Determinante l’intervento del Colle, con Sergio Mattarella che ha chiamato il premier Giuseppe Conte poco prima dell’annuncio dello sbarco. Il Viminale guidato da Matteo Salvini ha però espresso “stupore” per i solleciti arrivati ...

Migranti - 69 su barca a vela a Noto : arrestati due scafisti : arrestati un giorgiano e un lettone ritenuti gli "scafisti" di una barca a vela con a bordo 69 Migranti pakistani, bloccata da una nave della Guardia di finanza a Noto. I due sono stati condotti nel ...

