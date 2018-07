Migranti | Fiom | il 16 luglio a Lamezia il ‘Cammino della speranza’

meteoweb.eu

: RT @fiomnet: La #Fiom organizza un'iniziativa pubblica su #migranti #accoglienza #dignità #lavoro. Il Cammino della speranza. Lunedì #16Lug… - fiomromalazio : RT @fiomnet: La #Fiom organizza un'iniziativa pubblica su #migranti #accoglienza #dignità #lavoro. Il Cammino della speranza. Lunedì #16Lug… - Fen_church : RT @fiomnet: La #Fiom organizza un'iniziativa pubblica su #migranti #accoglienza #dignità #lavoro. Il Cammino della speranza. Lunedì #16Lug… - CGILLOMBARDIA : RT @fiomnet: La #Fiom organizza un'iniziativa pubblica su #migranti #accoglienza #dignità #lavoro. Il Cammino della speranza. Lunedì #16Lug… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Roma, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Il Camminosperanza.: accoglienza, dignità, lavoro” è il titolo dell’incontro organizzato dallache si svolgerà lunedì 16Terme (Sala Napolitano, via Senatore Arturo Perugini, ore 10). Saranno messe a confronto le esperienze del soccorso, dell’accoglienza e dell’integrazione per discutere sulla situazione dei flussi nel Mediterraneo e in Europa, in considerazione del crescente clima d’ostilità che si sta creando, in particolare nel nostro Paese. Questa iniziativa vuole essere un contributo per contrastare la terribile disumanità a sfondo xenofobo di chi ci governa. “Abbiamo scelto la Calabria, perché – si legge in una nota– è una delle regioni al centro dei flussi migratori, in cui moltilavorano in condizioni disumane”. Tra gli ...