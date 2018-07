Migranti | ecco perché è scattato il fermo per i due della Vos Thalassa

"Migranti a Pianosa - ecco perchè no" : ... dove sono state fatte recentemente incredibili scoperte archeologiche, dove si stanno recuperando edifici per farne museo della scienza , dove i detenuti hanno ritrovato una attività che li riscatta ...

Migranti - i numeri non sono tutto Ecco perché Alesina sbaglia : Caro Alesina, i numeri non sono tutto. Ungheria? In democrazia è il governo che segue il popolo, non il contrario. Invece noi abbiamo avuto un governo buonista che non ascoltava il popolo esasperato Segui su affaritaliani.it

Ecco il "Masterplan sui Migranti" del ministro tedesco Seehofer : Ha accompagnato l'intera mia vita politica e sarà così anche in futuro. E spero che la conclusione del Masterplan sull'immigrazione non sia sinonimo della chiusura del mio mandato da ministro. Non so ...

Migranti in Italia - ecco i dati del Viminale : Roma, 10 lug.(AdnKronos) – Il numero di Migranti giunti in Italia nel primo semestre del 2018 è in calo di oltre l’80% rispetto a un anno fa. E’ quanto emerge da un’analisi statistica a cura del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione pubblicata oggi sul sito del Viminale. Il report, che illustra la situazione relativa al numero dei Migranti sbarcati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 10 ...

Migranti - ecco la decisione dopo il vertice di governo : No all’ingresso in Italia dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e la richiesta di un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo. Sì al sostegno alla Libia e un ripensamento sulle varie missioni europee, in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in Italia. Questi, in estrema sintesi, alcuni tasselli messi insieme durante il vertice a ...

Danilo Toninelli - Matteo Salvini : 'Non siamo di destra - ecco perchè sui Migranti lo appoggio' : Una lunga intervista. Per difendere l'operato del governo, e il suo in particcolare, e il 'rapporto' con Matteo Salvini . Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e Infrastrutture, è stato da più ...

In maglia rossa per i Migranti Muti sul dramma dei lavoratori Ecco i pretoriani del mondialismo : La riforma lacrime e sangue della Fornero parve loro cosa giusta e buona: ce la chiedeva l’Europa. Invece per aprire i porti ai migranti... Segui su affaritaliani.it

Migranti - diminuiscono i flussi. Ecco i numeri : Foto LaPresse – Carmelo Imbesi Secondo il Dipartimento della sicurezza, nel periodo che va dal primo gennaio 2018 fino al 5 luglio 2018, con i dati comparati allo stesso periodo dei due anni precedenti, la situazione è questa: In termini percentuali il flusso è diminuito del 76,73% rispetto al 2016 e dell’80,38% rispetto al 2017. I porti di attracco Questa la mappa dei porti principali in cui sono avvenuti gli sbarchi. Quello di ...

Porti chiusi e collasso dell'Europa - ecco il piano dei 'sovranisti' sui Migranti : Prossima settimana, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si recherà in Germania per incontrare il collega Horst Seehofer, reduce da un durissimo braccio di ferro con la cancelliera Angela Merkel ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Meloni vs Boeri - Fusaro "ecco perchè deportano Migranti" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 luglio. Susanna Camusso contro QUOTA 100 e il taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:45:00 GMT)

"Ero un prestanome. Ecco come lucravano sull'accoglienza ai Migranti" : Sgominata una rete che gestiva cooperative per l'accoglienza di migranti in provincia di Trapani. Tra gli arrestati l'ex deputato regionale centrista dell'Ars, Onofrio Fratello. In azione i carabinieri del Comando provinciale che hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 4 persone accusate, a vario titolo, di intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta. Contestualmente sono state notificate ulteriori 6 ...