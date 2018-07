Migranti - nave Gdf a Pozzallo : 262 a bordo - ricoverata una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...

Migranti : donna trasferita da nave Gdf su motovedetta e ricoverata a Modica : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Una donna, di origine eritrea, che si trovava sulla imbarcazione della Guardia di Finanza con il gruppo trasbordato all’alba davanti all’isola di Linosa, è stata trasferita su una motovedetta e portata all’ospedale di Modica. L’attracco della motovedetta è avvenuto al porto di Pozzallo. La giovane, come si apprende, è molto disidratata e debilitata e verserebbe in pericolo di ...

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa, sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall’isola di Lampedusa all’ospedale di Palermo. “Le loro condizioni di salute soni particolarmente gravi – dice all’Adnkronos il medico Pietro Bartolo – ...

Migranti - completato il trasbordo dei 450 : a Lampedusa anche una donna incinta : Intervenute Gdf, Guardia Costiera e un pattugliatore di Frontex. Portati nell'isola siciliana anche diversi bambini

Usa : donna su Statua liberta' per 'liberare bimbi Migranti'. Arrestata : Dopo circa tre ore, due agenti legati con una fune sono riusciti a raggiungere e a bloccare una donna che si era arrampicata sulla base della Statua della libertà, dopo che sette attivisti sono stati ...

Migranti : nave cargo in rada a Pozzallo - chiesta evacuazione per donna incinta : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo, per portare a terra una donna all’ottavo mese di gravidanza. La richiesta di aiuto sarebbe arrivata direttamente dalla nave e la donna dovrebbe essere trasferita all’ospedale di Modica (Ragusa). La Alexander Maersk, che batte bandiera ...

Migranti soccorsi dalla nave Usa - oltre 70 vittime nel naufragio : tra loro una donna incinta e una mamma con neonata : “Il gommone all’improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due: è stata la fine”. I 42 Migranti sopravvissuti a un naufragio al largo della Libia grazie all’intervento della nave Trenton della Marina americana raccontano così quel momento drammatico, costato la vita ad almeno 70 persone, disperse in mezzo al mare. Quindi non 12 come era sembrato in un primo momento, ma oltre 70 morti. Tra loro, ricostruiscono i ...

Migranti - gommone si spezza : almeno 70 vittime - anche donna incinta e madre con neonata : 'Il gommone all'improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due... è stata la fine..'. È il racconto disperato e concorde dei 42 Migranti superstiti salvati la settimana scorsa da un naufragio ...

Migranti - la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria. Duecento a bordo - anche una donna incinta : Reggio CALABRIA - E' arrivata stamattina nel porto di Reggio Calabria la nave 'Sea Watch 3' con a bordo 232 Migranti soccorsi nel mar Mediterraneo, fra cui 17 donne, 29 minorenni e un bimbo di 5 anni ...