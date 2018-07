Migranti | Di Maio | bene Conte | non si può arretrare

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Migranti - caso Diciotti e nuovo barcone. Di Maio contro Ceta (14 luglio) : Ultime notizie di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti, Di Maio contro il Ceta. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. Juventus, annunciata conferenza Ronaldo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Migranti - Di Maio : l'immigrazione in Italia è fuori controllo : Roma, 13 lug., askanews, - 'Il tema vero è che l'immigrazione è un fenomeno fuori controllo sul territorio nazionale' e sul fronte delle partenze dall'Africa 'la prima che deve intervenire sempre, e ...

Migranti : Di Maio - caso Diciotti non è partita calcio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La questione della nave dei Migranti Diciotti ‘non è una partita di calcio” nella quale schierarsi. Così il ministro per il Lavoro e lo sviluppo economico a margine dell’Assemblea annuale Coldiretti a palazzo Rospigliosi risponde a chi gli chiede se sul caso dell’imbarcazione sostenga la posizione del vice premier Matteo Salvini per lo stop agli sbarchi o del presidente della ...

Mattarella obbliga Conte a far sbarcare i Migranti della Diciotti. Di Maio : rispetto per il Colle : C’è voluto l’intervento del Presidente della Repubblica per sbloccare lo stallo che fino a ieri sera si era creato al porto di Trapani. Mattarella ha chiamato il premier Giuseppe Conte per chiedere notizia su quello il governo stesse facendo per i 67 migranti che da lunedì notte erano a bordo della nave Diciotti e che solo dopo le 15 ha potuto orme...

Migranti. Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini e si schiera con il Quirinale : Prima grossa crepa nella maggioranza legastellata. Sul tema migranti Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini. “Io credo che se il

Migranti : Di Maio - rispettiamo decisione Mattarella : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “rispettiamo la decisione del Presidente Mattarella” ma “servono procedure più veloci quando ci sono situazioni del genere”. E’ il vicepremier, Luigi Di Maio, a commentare, in un’intervista ad Agorà su Rai 3, l’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla vicenda della nave Diciotti. “L’intervento del Presidente è stato d’obbligo per ...

Migranti - quello che Di Maio non dice sui soccorsi in mare : Intervistato da Il Fatto quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio ha così sintetizzato le regole in base alle quali il governo italiano deciderà la sorte dei Migranti che fanno rotta sull’Italia: “Se la Guardia costiera libica vuole intervenire nelle acque della sua Sar, bisogna lasciarla fare. Se invece ci chiede una mano, la aiutiamo con le nostro motovedette, ma favorendo comunque l’imbarco sulle navi libiche”. Il significato autentico ...