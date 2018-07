Migranti da barcone a navi Gdf e Frontex Ultime notizie | Conte-Salvini

Soccorsi in mare da Frontex e Gdf i 450 Migranti sul barcone. Conte : “Vanno ridistribuiti in Europa” : È stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore «Protector», inserito nel dispositivo Frontex , e altre 266 sul «Monte Sperone» della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costier...

Migranti - trasbordati i 450 dal barcone a navi di Guardia Costiera - GdF e Frontex : Questa mattina, poco dopo le 8:30, è stato completato il trasbordo dei 450 Migranti che ieri erano stati individuati su un barcone partito dalle coste libiche di Zuara e visto poi in acque maltesi. Nel pomeriggio di ieri quel barcone si era spostato dirigendosi verso le coste italiane ed era subito partito un braccio di ferro tra il governo italiano e quello maltese. Quest'ultimo aveva preso in carico il coordinamento dei soccorsi, ma poi non ...