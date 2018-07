Migranti | cosa sta succedendo sulla Roxham Road | confine tra Canada e Usa

Le accuse di Di Maio ai dirigenti Alitalia e il processo di Salvini ai Migranti. Di cosa parlare a cena : C'è ancora la Nato a proteggerci? Un bel tema per cena, mentre il primo vertice dello smontaggio, o del cambiamento, della Nato sta producendo i suoi effetti. Donald Trump si fa precedere da dichiarazioni para-vere (è chiaro che la Germania ha bisogno di fonti energetiche, come praticamente tutti gl

Il populismo bancario di Jerry Calà e la circolare di Salvini sui Migranti. Di cosa parlare a cena : Jerry Calà è stato un fantastico ragazzo del Pony Express a girare per Milano sulla sua Vespa ("Non son bello ma...Piaccio"), simbolo di chi le provava tutte, coltivando ancora un po' di speranza, per fare qualche soldo da ragazzo negli anni Ottanta e poi provare a fare altro nella vita. Col mito da

Pensioni - cosa dicono i numeri dell'Istat sui Migranti : Salvini si scaglia contro le dichiarazioni di Boeri, Di Maio entra a gamba tesa nelle querelle. Ecco i numeri su cui il governo si sta dividendo

Pensioni - cosa dicono i numeri dell’Istat sui Migranti : (Foto: Getty Images) Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha fatto arrabbiare non poco il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il numero uno dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ha sostenuto che, senza immigrati, le casse sarebbero vuote e l’Inps non riuscirebbe a fare fronte agli impegni Pensionistici. Da qui è partito un lungo botta e risposta tra i due, che possiamo riassumere così: Salvini ha accusato Boeri di fare politica, ...

Germania - accordo Migranti : vertice Merkel-Seehofer/ Ultime notizie : governo a rischio - cosa può succedere : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Palermo - traffico di Migranti e armi dai Balcani : fermate 17 persone. Contatti con Cosa Nostra e paramilitari albanesi : Il traffico di essere umani avveniva tra la Sicilia e la Germania, il Kosovo e la Macedonia, tramite Contatti con Cosa Nostra e il gruppo paramilitare albanese ‘Nuovo Uck‘, legato ad ambienti jihadisti. Una rete criminale che gestiva il passaggio dei migranti sulla rotta Balcanica, ma anche la vendita di armi, è stata scoperta dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale di Palermo. I Carabinieri hanno fermato, su ...

Palermo - tratta Migranti e traffico armi : 17 fermi/ Ultime notizie : legami con Cosa Nostra e jihadisti : Palermo, tratta migranti e traffico armi: 17 fermi. L'organizzazione criminale avrebbe avuto dei legami diretti con mafia e jihadisti. Avrebbe gestito i viaggi dei clandestini.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Migranti : fermi Palermo - contatti tra trafficanti di esseri umani e Cosa nostra : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – contatti tra esponenti di Cosa nostra e i trafficanti di esseri umani fermati all’alba di oggi sono stati documentati dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, guidati dal colonnello Antonio Di Stasio, che all’alba di oggi ha portati 17 persone un carcere. Sono emersi contatti non solo con Cosa nostra ma anche con il gruppo paramilitare albanese ‘Nuovo Uck’. Sono in ...

Migranti : fermi Palermo - contatti tra trafficanti di esseri umani e Cosa nostra : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – contatti tra esponenti di Cosa nostra e i trafficanti di esseri umani fermati all’alba di oggi sono stati documentati dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, guidati dal colonnello Antonio Di Stasio, che all’alba di oggi ha portati 17 persone un carcere. Sono emersi contatti non solo con Cosa nostra ma anche con il gruppo paramilitare albanese ‘Nuovo Uck’. Sono in ...

Migranti : fermi Palermo - contatti tra trafficanti di esseri umani e Cosa nostra : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – contatti tra esponenti di Cosa nostra e i trafficanti di esseri umani fermati all’alba di oggi sono stati documentati dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, guidati dal colonnello Antonio Di Stasio, che all’alba di oggi ha portati 17 persone un carcere. Sono emersi contatti non solo con Cosa nostra ma anche con il gruppo paramilitare albanese ‘Nuovo Uck’. Sono in corso ...

Migranti : fermi Palermo - contatti tra trafficanti di esseri umani e Cosa nostra : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - contatti tra esponenti di Cosa nostra e i trafficanti di esseri umani fermati all'alba di oggi sono stati documentati dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, guidati dal colonnello Antonio Di Stasio, che all'alba di oggi ha portati 17 persone un carcere. Son

Non solo Migranti : che cosa ha deciso il vertice Ue sulla riforma dell'Eurozona : All'Euro Summit via libera al potenziamento del Meccanismo di stabilità, che assume il ruolo di 'paracadute' anche per il Fondo di risoluzione bancaria. Tempi lunghi per la garanzia unica europea dei ...

Migranti - Conte : avrei cambiato qualcosa in conclusioni summit : Migranti, Conte: avrei cambiato qualcosa in conclusioni summit Migranti, Conte: avrei cambiato qualcosa in conclusioni summit Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte: avrei cambiato qualcosa in conclusioni summit proviene da NewsGo.

Che cosa prevede il nuovo accordo europeo sui Migranti : Il vertice europeo sui migranti si è concluso con un accordo dopo una lunga notte di discussioni e una presa di posizione dell'Italia che...