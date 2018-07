Migranti | continua il pugno duro | barcone verso la Sicilia | Salvini dice no

Migranti - Travaglio : “Salvini? Racconta bugie - perché gli sbarchi continuano e i porti non sono stati chiusi” : “Salvini? Racconta bugie, perché gli sbarchi stanno continuando. L’Italia fortunatamente ha una Costituzione, deve rispettare dei trattati internazionali e la convenzione dei diritti dell’uomo. Quindi, continuano ad arrivare navi della Marina Militare Italiana e della nostra Guardia Costiera che portano i Migranti“. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Migranti - continua l'odissea dei 300 bloccati in mare sulla Lifeline e sul cargo danese : ROMA - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito questa mattina per la Libia per incontrare il governo di Al Serraji e affrontare il tema dei flussi migratori mentre nel Mediterraneo, continua ...

Migranti - continua l'odissea dei 300 bloccati in mare sulla Lifeline e sul cargo Alexander Maersk : ROMA - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito questa mattina per la Libia per incontrare il governo di Al Serraji e affrontare il tema dei flussi migratori mentre nel Mediterraneo continua ...

Salvini - continua il braccio di ferro sui Migranti. Ed entra a gamba tesa sui vaccini : Dieci sono troppi : continuano, come un crescendo rossiniano, le esternazioni di Matteo Salvini che da giorni infiammano il dibattito politico italiano ed europeo. E mentre prosegue il braccio di ferro sui ...

Merkel sta continuando a pagare cara l’apertura della Germania ai Migranti : Il partito bavarese che la sostiene vuole criteri più stringenti sull'immigrazione, e potrebbe minacciare di far cadere il governo The post Merkel sta continuando a pagare cara l’apertura della Germania ai migranti appeared first on Il Post.

Usa - continua arrivo Migranti da Messico : 7.25 Nonostante l'invio della Guardia nazionale e la "tolleranza zero" dell'amministrazione Trump,che ha previsto anche la separazione dei bambini dai genitori che arrivano illegalmente in Usa,a maggio sono stati fermati alla frontiera con il Messico oltre 50.000 migranti. Rispetto a maggio 2017 si è registrato un aumento di arrivi pari al 160%, il che suggerisce che famiglie e minori non accompagnati continuano ad arrivare numerosi dai Paesi ...

Vibo Valentia - fucilate contro Migranti : morto un maliano/ Ultime notizie : “un uomo continuava a spararci” : Sparatoria tra San Calogero e Rosarno: morto un maliano di 31 anni, altri due immigrati feriti. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, attorno alle 20:30: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Migranti - Viminale : Continua calo sbarchi per undicesimo mese consecutivo : Dall'inizio dell'anno ad oggi sono arrivate 10808 persone rispetto ai 50524 dello stesso periodo dell'anno prima -

UE Attacca l’italia : “dovrà continuare ad accogliere i Migranti anche con il nuovo Governo!” : UE Attacca l’italia: “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche con il nuovo Governo!” Come riporta la repubblica.it iniziano i campanelli d’allarme che va contro un nuovo sistema fatto per i cittadini e non per le poltrone questa volta. Cosa saggia e corretta dal mio punto di vista, ma non certo dall’Eu che lancia Tre allarmi […] L'articolo UE Attacca l’italia: “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche ...

Migranti - continua il calo degli sbarchi : -78% rispetto al 2017 : Prosegue a maggio il crollo degli sbarchi di Migranti: nei primi 11 giorni del mese ne sono arrivati 481 contro i 7.877 dello stesso periodo del 2017 , -94%, . Più in generale, dall'1 gennaio ad oggi ...

