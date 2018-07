Migranti | completato il trasbordo dei 450 a bordo Salvini chiama Conte | Vadano a Malta o

Migranti - completato il trasbordo dei 450. Ma Salvini insiste 'Vadano a Malta o in Libia' : Il ministro Salvini insiste per mandare a Malta, o in Libia, le due navi militari su cui stamattina sono stati trasbordati i 450 Migranti del barcone partito , molto probabilmente, da Zuara. 'In ...