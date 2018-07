Migranti | arrivata la prima nave a Pozzallo Salvini e Conte ' Redistribuzione Ue o non

“È arrivata”. La nave Diciotti con i Migranti è in Italia. La decisione di Salvini : La Diciotti è a Trapani. La nave della Guardia costiera italiana con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa è entrata nel porto siciliano dopo essere rimasta qualche ora in rada. L’arrivo era previsto alle 8 ma è slittato. L’ipotesi è che sia servito più tempo alle forze dell’ordine salite a bordo per completare gli accertamenti predisposti per identificare gli autori del ...

Migranti - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani : ' La nave Diciotti sta attraccando a Trapani . Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la ...

E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong Open Arms con 60 Migranti a bordo : Madrid - E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong spagnola, Proactiva Open Arms, con 60 migranti soccorsi al largo della Libia alcuni giorni fa. L'imbarcazione si è diretta in Spagna ...

Migranti : nave Open Arms con 60 a bordo arrivata a Barcellona : E' giunta al porto di Barcellona la nave Open Arms con 60 Migranti salvati il 30 giugno al largo della Libia. "Benvenuti a casa", ha scritto Open Arms su Twitter. Un dispositivo di accoglienza simile a quello che ha atteso la nave Aquarius a Valencia è stato predisposto dal Comune della città catalana, dalla Generalitat e dalla Croce Rossa.

Migranti : la nave Lifeline è arrivata a Malta - profughi in 8 Paesi - : L'imbarcazione con a bordo oltre 230 persone, dopo otto giorni in mare è stata autorizzata ad attraccare a La Valletta. Il premier Muscat ha annunciato che sarà data accoglienza solo a chi ha diritto ...

Migranti - NAVE DICIOTTI ARRIVATA A POZZALLO/ Video ultime notizie : 519 profughi - morto un nigeriano : MIGRANTI, NAVE DICIOTTI ARRIVATA a POZZALLO, Video: 519 persone a bordo, anche un cadavere. E' ARRIVATA nelle scorse ore in Sicilia l'imbarcazione della guardia costiera italiana(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:32:00 GMT)