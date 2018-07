Migranti | accordo Onu per ' global compact' | ma Usa lo boicottano

Migranti : Salvini - io e il M5s andiamo d'amore e d'accordo : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Innsbruck (in Austria) dov'è impegnato all'incontro informale con i suoi omologhi dell'Ue, minimizza il braccio di ferro con il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul caso della nave Diciotti. "Io e i Cinque stelle andiamo d'amore e d'accordo", ha ironizzato rispondendo a chi gli chiedeva delle contrastanti decisioni date sull'attracco della ...

Migranti : accordo Italia-Germania-Austria per limitare gli sbarchi. Nasce "l'Asse dei volenterosi" : Un accordo per limitare le partenze dei Migranti e il loro arrivo nei paesi europei è stato raggiunto tra Italia, Austria e Germania che parlano di "asse dei volenterosi". Secondo i termini dell'intesa potranno raggiungere il vecchio continente solo quanti sono in fuga da guerre.È quanto comunicato alla fine dell'incontro dai ministri degli Interni italiano, tedesco e austriaco, Matteo Salvini, Horst Seehofer ed Herbert Kickl. PROSEGUI LA ...

Migranti - accordo Italia-Germania-Austria per frenare le partenze e gli sbarchi in Ue : Un’intesa tra Italia, Germania e Austria per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa. A Innsbruck si ricompone l”‘asse dei volenterosi“, così come era stato battezzato dal cancelliere Sebastian Kurz, guidato questa volta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini insieme al collega tedesco Horst Seehofer e all’austriaco Herbert Kickl. E’ questo l’esito del trilaterale avvenuto nella ...

Porta Venezia : «Saltato l'accordo - così i Migranti di passaggio diventano clochard» : «A Roma, Salvini si gira dall'altra parte e i migranti che potrebbero essere accolti nelle nostre strutture diventano senzatetto. Noi non sappiamo neanche se siamo autorizzati ad accoglierli». La ...

Salvini : Spataro in disaccordo su Migranti? si presenti prossime elezioni : Roma – “Sono sorpreso dalle parole del procuratore di Torino. Bloccare i porti non e’ un diritto ma un dovere. Se qualcuno la pensa diversamente puo’ candidarsi alle prossime elezioni”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di una conferenza su un protocollo di prevenzione degli incendi in estate, in merito alle dichiarazioni del procuratore capo di ...

Migranti - nave irlandese a Messina : 106 sbarcati. Toninelli : “Ce lo impone folle accordo Sophia”. Salvini : “Porti chiusi” : La nave militare irlandese Samuel Beckett con a bordo 106 Migranti è approdata sabato sera nel molo Norimberga del porto di Messina. Ad aspettarla centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all’iniziativa promossa da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell’accoglienza. Non un’imbarcazione ong, ma un pattugliatore irlandese che fa parte di Eunavformed, nota come operazione Sophia, che coinvolge le navi militari ...

Germania - la Grosse Koalition ha trovato l’accordo sui Migranti : “Non ci saranno respingimenti alla frontiera” : Germania, la Grosse Koalition ha trovato l’accordo sui migranti: “Non ci saranno respingimenti alla frontiera” Germania, la Grosse Koalition ha trovato l’accordo sui migranti: “Non ci saranno respingimenti alla frontiera” Continua a leggere L'articolo Germania, la Grosse Koalition ha trovato l’accordo sui migranti: “Non ci saranno respingimenti alla frontiera” proviene da NewsGo.

Il governo tedesco trova l’accordo sui Migranti. E ora cerca un’intesa con l’Italia : Dopo una settimana di tensioni con i suoi vicini europei, la Germania ha voluto oggi rassicurare l’Austria che non intende effettuare respingimenti alla sua frontiera meridionale. Ha però insistito per bocca del suo ministro degli Interni Horst Seehofer di voler negoziare un accordo bilaterale con il governo italiano in modo da riportare verso l’Italia i migranti che hanno attraversato illegalmente la frontiera. Intese simili sono state siglate ...

Germania - trovato accordo anche con la Spd sui movimenti secondari dei Migranti : Dopo settimane di lotte di potere nell’Unione e rabbia nella coalizione, Cdu, Csu e ora anche Spd hanno concordato un pacchetto sui movimenti secondari dei migranti e un inasprimento della politica di asilo. L’annuncio è stato data dalla presidente dei socialdemocratici Andrea Nahles, accompagnata dal vice cancelliere Olaf Scholz. Nei giorni scorsi la Spd aveva espresso varie riserve sull’accordo raggiunto da Angela Merkel e il ...

Migranti - l'Ue ci prova : "Accordo su Dublino entro fine 2018 - non perdiamo l'umanità" : "Una politica delle migrazioni efficace non può riguardare solo i confini: è necessaria una riforma del sistema di asilo, anche per ridurre in modo efficace i movimenti secondari nell'Ue. Ci siamo così...

Migranti - l'Ue fissa una scadenza : "Accordo su Dublino entro fine 2018 - non perdiamo l'umanità" : "Una politica delle migrazioni efficace non può riguardare solo i confini: è necessaria una riforma del sistema di asilo, anche per ridurre in modo efficace i movimenti secondari nell'Ue. Ci siamo così...