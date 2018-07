: #Migranti: 260 dei 450 sono stati trasbordati dal barcone su nave della Gdf - TgLa7 : #Migranti: 260 dei 450 sono stati trasbordati dal barcone su nave della Gdf - lucaM1966 : RT @repubblica: Migranti, in 260 trasbordati dal barcone vicino a Lampedusa su una nave della Gdf - CyberNewsH24 : #Migranti, 260 trasbordati su nave GdF -

, 260suGdF Al momento, 260 dei 450giunti ieri su un barcone vicino a Lampedusa sono statisul pattugliatore Monte Sperone della GdF, 50 si trovano a bordo di una delle unità della Capitaneria di Porto, mentre i restanti 100sono rimasti sul barcone.Quattro verranno trasportate sull'isola di Lampedusa per riceve cure mediche, tra loro una donna in stato di gravidanza. Il barcone di ferro di circa 20 metri era partito dalla Libia ed era stato segnalato in acque maltesi. Nuovo braccio di ferro tra Italia e Malta.(Di sabato 14 luglio 2018)