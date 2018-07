Microsoft Whiteboard sbarcherà su iOS e piattaforma WEB

surface-phone

(Di sabato 14 luglio 2018), l’applicazione presentata lo scorso dicembre dedicata al disegno a mano libera e alla scrittura degli appunti con funzionalità di sincronizzazione, è finalmente pronta al suo debutto pubblico. Il Colosso di Redmond ha infatti dichiarato che la fase beta diè finalmente terminata e quindi tutti gli utenti che lo desiderano possono ora scaricare l’app tranquillamente mediante ilStore (Link). Nonostante questa sia stata ufficialmente resa disponibile al grande pubblico supporta ancora soltanto la lingua statunitense anche se ciò in realtà non dovrebbe incidere parecchio sull’esperienza utente in generale.è stato sviluppato fondamentalmente per i clienti aziendali e gli studenti essendo compatibile con la sincronizzazione di Teams ma questo non significa che non la si può utilizzare anche per altri scopi., ...