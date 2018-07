Microsoft sta lavorando ad un nuovo smartphone…con Android Rumor

Microsoft sta rielaborando l’hardware e il software di Surface Andromeda : Dopo aver visto le numerose indiscrezioni che confermano la presentazione di Andromeda posticipata al 2019, Paul Thurrot, noto giornalista e leaker del mondo Microsoft, dice la sua in un articolo pubblicato poche ore fa.-- Secondo il giornalista, Microsoft ha deciso di positicipare al prossimo anno l’annuncio del dispositivo mobile definitivo, inizialmente previsto per l’autunno del 2018, appena poche settimane fa e la motivazione non risiede ...

Posta e Calendario : Microsoft testa in Windows 10 i banner pubblicitari di terze parti : Dopo la recente implementazione del banner pubblicitario relativo ad Office 365 che recita “Ottieni le funzionalità Premium di Outlook”, Posta e Calendario potrebbe a breve integrare anche quelli di terze parti. Da alcuni giorni a questa parte, un numero molto ristretto di utenti ha potuto constatare nella UWP di sistema “Posta e Calendario” la comparsa di alcuni annunci posizionati – o meglio fissati – nella ...

Lo sviluppo di Redstone 5 sta per giungere al termine e Microsoft si prepara a 19H1 : Assieme al rilascio della build 17713, Microsoft ha annunciato tramite un comunicato pubblicato sul Windows Blog di aver apportato alcune importanti e necessarie modifiche al programma Insider. Lo sviluppo in anteprima di Redstone 5, il sesto grande aggiornamento di Windows 10 il cui rilascio pubblico sarebbe previsto per ottobre, sta per giungere al termine: ciò significa che la stragrande maggioranza delle novità è stata ormai introdotta, di ...

Microsoft Store : da oggi non sarà più possibile cambiare lo Stato : Microsoft ha introdotto una restrizione nel Microsoft Store che molto probabilmente farà indispettire molti utenti: l’impossibilità di cambiare lo Stato! Ma cosa significa esattamente questa restrizione? Ve lo spiego subito! Se per esempio uno sviluppatore ha pubblicato un’app in esclusiva sullo Store Americano, qualche tempo fa ci bastava cambiare lo Stato, mettere lo Store Americano nelle impostazioni, e scaricare comodamente ...

Microsoft non ha ancora cancellato Andromeda ma ci sta pensando e il motivo è piuttosto scontato : Surface Andromeda, almeno dai rumor e dai vari brevetti depositati da Microsoft, è sicuramente un dispositivo interessante e, soprattutto, nuovo in grado di interrompere la monotonia che affligge da tempo il settore smartphone. Nonostante il progetto sia ben visto dai fan, il Colosso di Redmond starebbe già pensando ad una sua cancellazione definitiva. A comunicarlo questa volta non è Mary Jo Foley che avrebbe addirittura ipotizzato una suo ...

Surface : Microsoft mostra in un video come vengono testati i suoi device prima della vendita : La gamma Surface è sicuramente molto costosa anche sulle configurazioni base ma il prezzo viene ripagato con l’affidabilità e l’indiscussa qualità dei materiali. Per garantire ai suoi utenti la massima qualità del tempo, Microsoft esegue dei test in proprio andando anche oltre quelli minimi richiesti dalla legge affinchè i dispositivi possano essere utilizzati tranquillamente per anni e ciò viene assicurato anche tramite gli ...

Microsoft e Google : sta per iniziare la rivalità anche sul gaming? : Microsoft e Google sono indubbiamente delle società che si fanno continuamente concorrenza su diversi fronti determinando “una guerra informatica” incentrata prevalentemente sul software e sui servizi. Da una parte abbiamo infatti Bing, Outlook, Office, Edge, Windows 10, Office 365, Skype, Microsoft Store e Azure dall’altra invece c’è Google, Gmail, Google Documenti, Chrome, Chrome OS, Google Suite, Google Allo, Play ...

Google starebbe sviluppando una piattaforma da gioco per competere con Sony e Microsoft : Sembra che Google si stia preparando a lanciare la propria piattaforma per il mercato dei giochi di fascia alta. Un rapporto di Jason Schreier di Kotaku afferma che Google sta attualmente lavorando sulla propria piattaforma di gioco, Project Yeti, che dovrebbe comprendere due aspetti principali: un servizio di streaming e un qualche tipo di hardware. Non è chiaro se l'hardware sia una vera e propria console da gioco completa o solo un terminale ...

Microsoft Edge : icona beta - impostazioni ridisegnate e tanto altro ancora [Insider] : Lo avevamo già preannunciato con un precedente articolo e adesso, con la build 17704 appartenente a Redstone 5 e rilasciata per gli utenti Insider Fast, Microsoft ha apportato svariati miglioramenti al proprio browser Edge che si appresta a diventare ancora più maturo. Novità E’ stata introdotta una nuova icona beta utile per distinguere con maggiore intuitività la versione preview del browser con quella pubblica. Il menu accessibile ...

Microsoft ha reso un po’ meno razzista la sua intelligenza artificiale : Il riconoscimento facciale di Microsoft Quando le macchine vengono allenate con dati sbagliati, sbagliano? Risposta affermativa. Che i sistemi di riconoscimento facciale prendano delle sonore cantonate è cosa nota, specie in rifermento a risultati discriminatori. Microsoft ha deciso di correre ai ripari mettendo a punto il proprio software. L’API Face (basata su Azure) è al centro di dibattito per una ricerca all’inizio di ...

Novità per il Microsoft Store : in arrivo la lista dei desideri e le installazioni da remoto : Un corposo leak apparso originariamente sulle pagine del sito italiano Aggiornamentilumia e riportato da VG24/7 illustra alcune interessanti Novità in arrivo per il Microsoft Store, piattaforma che sembra si aggiornerà presto per includere tre nuove funzioni attese da tempo dagli utenti.La nuova versione del Microsoft Store vanterà innanzitutto un look totalmente inedito, con un pannello di navigazione completamente aggiornato rispetto al ...

Microsoft starebbe per sfidare Amazon sul retail - : L'obiettivo del colosso dell'e-commerce è vendere qualsiasi merce, a tutti, generando profitti grazie all'economia di scala e agli abbonamenti di Amazon Prime: " Molte persone hanno due priorità " ...