Mercato NBA – La corsa a Carmelo Anthony diventa… Corrida | anhe i Bulls bussano alla

Mercato NBA - OKC non riesce a scambiare Carmelo Anthony : sarà free agent : In un Mercato in cui i grandi colpi , e rinnovi, sono già stati piazzati, la questione che continua a tenere banco è quella legata al futuro di Carmelo Anthony; ormai prossimo all'addio da Oklahoma ...

Mercato NBA - Jimmy Butler rifiuta l'estensione da 100 milioni con i Minnesota Timberwolves : Non capita tutti i giorni che un giocatore vicino ai 30 anni rifiuti un'offerta in tripla cifra, e per questo è inevitabile che faccia notizia: Jimmy Butler ha declinato la proposta da 100 milioni di ...

Mercato NBA - Jabari Parker saluta i Milwaukee Bucks : accordo vicino con i Chicago Bulls : Un famoso agente di giocatori NBA, prima dell'inizio della free agency, aveva raccontato in un interessante articolo di Alex Kennedy le dinamiche nascoste e le considerazioni fatte dai free agent e ...

Mercato NBA - Jabari Parker verso Chicago : le ultime : Quale futuro per Jabari Parker? L’ala dei Bucks potrebbe raggiungere un accordo con i Chicago Bulls per le prossime stagioni Mercato NBA, Jabari Parker potrebbe accordarsi con i Chicago Bulls. Queste le ultime novità che arrivano da oltre Oceano, più precisamente da Espn. Jabari Parker è in trattativa con i Bulls, pronti ad una super offerta per l’ala dei Bucks. Va ricordato però che la sua attuale franchigia potrebbe ...

Mercato NBA - Isaiah Thomas verso i Nuggets : ROMA - La grande rivoluzione messa in atto nei primi giorni dalla 'free agency' dai Los Angeles Lakers che ripartiranno da LeBron James e Rajon Rondo ha inevitabilmente travolto anche Isaiah Thomas ...

Mercato NBA - DeRozan cancella le foto su Instagram e le scommesse esplodono : arriva Kawhi Leonard? : Diceva Agatha Christie che "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Per il momento siamo solo al secondo passaggio di questa frase, ma le possibilità ...

Mercato NBA – I Timberwolves blindano Karl-Anthony Towns : pronto un quinquennale super da 158 milioni : I Minnesota Timberwolves sarebbero pronti a blindare Karl-Anthony Towns con un contratto quinquennale da 158 milioni di dollari Mentre Jimmy Butler ha fatto sapere di voler andare via alla scadenza del contratto, i sogni dei ‘Big-3’ dei Timberwolves sembrano destinati a svanire. Minnesota ha dunque bisogno di ripartire da una certezza: blindare Karl-Anthony Towns da eventuali acquirenti sul Mercato NBA. Il centro dominicano che ...

Mercato NBA – Isaiah Thomas ai Denver Nuggets : il playmaker si accontenta di un annuale al minimo salariale : Isaiah Thomas è un nuovo giocatore dei Denver Nuggets: il playmaker ex Lakers si accasa in Colorado per un anno al minimo salariale Al termine della stagione 2016-2017 Isaiah Thomas era uno dei migliori giocatori della lega. Il piccolo playmaker dei Celtics aveva tutta l’intezione di battere cassa, al fine di chiedere pluriennale da 100 milioni. Cifre tutto sommato che, vista la stagione conclusa, sembrava meritarsi. Danny Ainge ha ...

Mercato NBA – LeBron James ai Lakers - l’agente Rich Paul svela : “ecco perchè ha voluto fortemente Los Angeles” : L’agente di LeBron James, Rich Paul, ha svelato il motivo per il quale il numero 23 ha scelto proprio i Lakers come sua prossima destinazione Il trasferimento di LeBron James ai Los Angeles Lakers è senza dubbio il colpo principale del Mercato NBA estivo. Il numero 23 era alla ricerca di nuovi stimoli, di una squadra giovane e vincente, in grado di farlo competere per l’anello e soprattutto, di farlo giocare alla pari con gli ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard - ritorno di fiamma dei Sixers : Pau Gasol nella trattativa - ma occhio a Fultz e Smith : Kawhi Leonard-Sixers, la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Pau Gasol: gli Spurs pronti a liberarsi di un contratto pesante, ma vorrebbero anche un giovane Da LeBron James a DeMarcus Cousins, passando per il rinnovo di Chris Paul, l’addio di DeAndre Jordan e chi più ne ha più ne metta. Tutti i big del Mercato NBA hanno già trovato una sistemazione per la prossima stagione, tranne uno: Kawhi Leonard. Il caso del ...

Mercato NBA – Clippers - deciso il futuro di Teodosic : al playmaker europeo verrà data un’altra chance : Milos Teodosic resterà almeno un altro anno ai Los Angeles Clippers: la franchigia losangelina non taglierà il playmaker ex CSKA Mosca La Los Angeles di basket vive due realtà estremamente differenti: mentre i Lakers si godono un gruppo giovane con LeBron James al comando e lo status di contender, dall’altra parte i Clippers hanno di fronte a sè un presente tutt’altro che roseo. Persi Griffin e Paul la scorsa stagione, via ...

Mercato NBA – OKC concede a Carmelo Anthony di trattare con altre squadre : subito pronte due pretendenti : Carmelo Anthony pronto a lasciare OKC, la franchigia gli concede di trattare con altri team: si fanno sotto subito due pretendenti Nonostante i free agent di lusso si siano già accasati da qualche giorno, il Mercato NBA potrebbe regalare un nuovo nome davvero interessante. Carmelo Anthony, con il benestare degli Oklahoma City Thunder, ha deciso di accordarsi per un buyout e diventare free agent. OKC, visto il grande risparmio sul monete ...

Mercato NBA – Marcus Smart pronto ad un clamoroso dietrofront : adesso l’offerta dei Celtics ‘sembra’ equa : Il Mercato NBA non ha regalato grandi soddisfazioni a Marcus Smart che rischia di restare senza squadra: per questo motivo, la qualifing offer proposta dai Celtics sembra adesso l’offerta migliore Il Mercato NBA è iniziato da diversi giorni e il telefono di Marcus Smart non squilla. La combo guard che ha giocato l’ultima stagione con i Boston Celtics è restricted free agent, ma non sembra aver suscitato grande interesse nelle franchigie ...

Mercato NBA : Sacramento Kings a caccia di Marcus Smart - ma lui pensa - ancora - a Boston : Prima di tutto, la notizia: i Sacramento Kings, rimasti al palo dopo il rilancio dei Bulls che hanno confermato con un quadriennale da 78 milioni Zach LaVine , stanno pensando di fare un'offerta per ...