Meloni | Juncker ubriacone Ma lui soffre di sciatica

: Gaffe #Meloni: '#Juncker ubriacone'. Ma lui ha la sciatica - Adnkronos : Gaffe #Meloni: '#Juncker ubriacone'. Ma lui ha la sciatica - maximocasale : RT @tossina_libera: La #meloni che da dell'ubriacone a #Juncker #salvini che dice :andrò a Mosca ( a spese nostre?) per tifare contro l… - M5S_No_Grazie : RT @foisluca84: Junker in sedia a rotelle. Ma per la Meloni è un bambolotto finto. #Meloni #Juncker #13luglio -

(Di sabato 14 luglio 2018) La presidente di Fratelli d'Italia Giorgiaha pubblicato un video in cui si vede il Presidente della Commissione Europea Jean-Claudesorretto da due persone, nello specifico il Premier olandese Mark Rutte e quello portoghese Antonio Costa, a causa di problemi di deambulazione.ha tratto le sue conclusioni:"L’sorretto da due persone per evitare che stramazzi al suolo, è il presidente della Commissione europea, dal quale dipendono le sorti delle nostre aziende, di milioni di lavoratori italiani e il futuro della nostra Nazione. Vi sentite tranquilli?"In realtà in questi giorni Jean-Claude, che ha parlato lucidamente con i capi di governo e dunque non ha dato segni di ubriachezza, è stato colto da un attacco di sciatalgia. Il portavoce capo della Commissione Margaritis Schinas, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, ha spiegato che ...