“Meghan Markle non può più mangiarlo” | il divieto imposto dalla regina

(Di sabato 14 luglio 2018) Meghanè un membro della royal family adesso. Dal suo matrimonio con il principe Harry sono passati quasi due mesi e piano piano la neo duchessa di Sussex si sta adattando al suo nuovo ruolo. Ci vorrà del tempo perché impari alla perfezione tutte le voci del protocollo reale e, nonostante i tabloid lo facciano sempre notare, qualche strappo alla regola ci sta. Per esempio Meghan non dovrebbe dare la mano al marito in pubblico, lo dice l’etichetta, ma i fotografi l’hanno pizzicata anche durante il battesimo del principino Louis. E poi lo stile. Anche quello non può più essere ‘libero’ come quando era un’attrice di Hollywood. Ci sono delle regole, delle consuetudini da rispettare. Ha fatto caso, altro esempio, vederla in verde oliva sempre al battesimo del terzogenito di William e Kate. Era molto elegante Meghan, ma tutte le altre ospiti ad eccezione di Camilla e di Kate ...