Luigi Di Maio - dl dignità : 'Manomessa la relazione tecnica'. Il Mef lo sputtana : 'Balle' : Deliri da grillini: Luigi Di Maio grida al complotto. Già, il ministro del Lavoro non ha gradito i rilievi della relazione tecnica sul decreto dignità che ha messo in luce un fattore finora rimasto ...

Mef - dl Dignità giunto con tutti i dati : 18.07 Al Mef il dl Dignità è arrivato corredato di tutti i dati , compresi quelli degli effetti sui contratti di lavoro. Lo precisano fonti del Ministero dell' Economia,dopo che il ministro del Lavoro Di Maio ha detto che il numero di "8mila posti di lavoro in meno"presente nella relazione tecnica che accompagna il dl non era stato messo dal governo. Le stesse fonti precisano che si tratta di"stime effettuate dall'Inps"sulla base di dati del ...

Di Maio : 'Lobby contro dl Dignità'. Scontro su numeri con Mef | : Il ministro del Lavoro sulle cifre apparse nella relazione tecnica che accompagna il decreto : ""8mila posti in meno? Non è vero. Numero apparso la notte prima dell'invio al Quirinale. Per me non ha ...