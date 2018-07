Marko Pjaca sarebbe conteso tra biancocelesti e viola

Blastingnews

(Di sabato 14 luglio 2018) Il giocatore croato, classe 1995, ha attirato su di sé le attenzioni di due club di Serie A. Il giocatore, di proprietà della Juventus, con la quale ha avuto poco spazio per potersi mettere in luce a causa di continui infortuni,tra la Lazio e la Fiorentina. La Juventus è disposta a trattare la cessione del ragazzo, ma solo in prestito o con diritto di recompra a cifre comunque sostenibili per il club. Sia iche istanno dialogando con la società piemontese e solo una riuscirà ad assicurarsi le prestazioni del 23enne. Il giocatore non opporrebbe alcuna resistenza ad un cambio di maglia, vista la sua voglia di giocare e di dimostrare tutto il suo potenziale, finora rimasto inespresso....