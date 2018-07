Marco Di Maio non sarà il candidato a sindaco di Forlì per il centrosinistra

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Gian Marco Centinaio risponde a Luigi Di Maio sui dazi : "Non siamo d'accordo a metterli" : Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, risponde al suo collega di governo, Luigi Di Maio, a proposito dell'ipotesi di introdurre i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy."Non siamo d'accordo a mettere i dazi - spiega Centinaio arrivando all'assemblea annuale della confederazione cooperative italiane -, non sono nel contratto di governo. Vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione"."Non vogliamo inseguire ...

Rai - Santoro "chiama" Di Maio : "Metti Marco Travaglio al Tg1" : Milena Gabanelli direttore generale di viale Mazzini e, soprattutto, Marco Travaglio direttore del Tg1. L'idea è di Michele Santoro che, in una intervista al Foglio, sfida Luigi Di Maio e Matteo Salvini a "rivoluzionare" la Rai piazzando il direttore del Fatto Quotidiano al vertice del telegiornale della rete ammiraglia. "Se il governo del cambiamento significa mettere anche alla guida della Rai uno come Conte - dice il teletribuno - allora che ...

Gian Marco Chiocci - il dubbio su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'A pensar male...' : 'La sensazione più banale è che Di Maio e Salvini alzino la posta per farsi dire di no dal già scettico Mattarella così da tornare subito al voto gridando contro la Casta che gli impedisce di ...

Marco Maiolini : Caro Marescotti - ti capisco ma non si può rovesciare il tavolo e non rompere i cocci : Il progetto di Grillo e Casaleggio è innovativo nella sua semplicità perché si affida alla pura scienza della politica, che prevede di governare non basandosi su ideologie, ma incentrandosi sui ...

Marco Travaglio contro Berlusconi/ “Riabilitazione? Delinquente era - tale resta”. E su Salvini-Di Maio... : Marco Travaglio contro Berlusconi: “Riabilitazione? Delinquente era, tale resta”. E su Salvini-Di Maio... Il direttore del Fatto Quotidiano torna all'attacco del leader di Forza Italia(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:12:00 GMT)

Marco Travaglio : "La grande lezione di "Loro 2" per Di Maio e Salvini : Mai pensare di essere più furbi di Silvio" : "Se Di Maio e Salvini avanza un po' di tempo nelle trattative di governo, si (e ci) farebbero un gran regalo andando a vedere Loro 2 di Paolo Sorrentino". L'editoriale di Marco Travaglio invita tutti ad andare al Cinema ma, in particolare, i due leader politici. E dovrebbero farlo con carta e penna per prendere appunti. Il monito numero uno è semplice: mai pensare di essere più furbi di lui.Bastano tre dialoghi a giustificare il ...

Marco Taradash - la badilata sull'accordo tra Di Maio e Salvini : 'Se falliscono - il Colle li manda a fare gli spalamerda' : L'attesa per la formazione del governo Lega-M5s sta mettendo a dura prova i nervi degli italiani, compresi gli osservatori della politica come Marco Taradash , già provatissimi dopo due mesi di balletti inconcludenti. Il tempo delle chiacchiere per Luigi Di Maio e Matteo Salvini adesso è finito, con la caduta degli ultimi veti ...

Gian Marco Centinaio : "Chiediamo a Di Maio e Berlusconi di andare insieme da Mattarella per trovare una soluzione" : "A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica". Lo ha detto il capogruppo al Senato della Lega, Gian Marco Centinaio, ai microfoni di Agora su Rai Tre. A proposito delle ipotesi sulla data del nuovo voto, Centinaio ha commentato: "Ammetto anche io che il 22 luglio è una data abbastanza rischiosa".