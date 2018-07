Marco Carta | l' annuncio dopo la paura | sarà giudice di un nuovo talent Mediaset

Marco Carta giudice di un talent e il ritorno a Tale e quale show : Tale e quale show 2018: Marco Carta in gara al Torneo dopo iBand Arriverà a dicembre 2018 su La5 un nuovo Talent a tema musicale targato Mediaset: sul canale 30 del digiTale terrestre andrà in onda iBand. Prodotto dalla Sunshine Production, la nuova trasmissione è rivolta alle band, ai gruppi di voci e ai cori. Strutturato in 4 puntate eliminatorie, una semifinale e una finale, i sei appuntamenti saranno registrate dal 26 al 31 agosto a ...

Marco Carta al mare con la cicatrice dopo l'operazione : «Tutto questo non mi toglierà dalle mani la vita!» : MILANO - Qualche giorno fa Marco Carta ha stupito i suoi fan pubblicando la foto della cicatrice che ha sul suo addome a seguito di un 'operazione per un'ulcera allo stomaco. Il cantante ha deciso di ...

Marco Carta con le cicatrici : 'Ho deciso - con le precauzioni dovute - di andare al mare' : Marco Carta, in queste ultime settimane, ha fatto preoccupare molto i suoi fan. L’ex vincitore di Amici aveva pubblicato sui social alcune foto in ospedale, spiegando ai followers attraversare un periodo un po’ difficile dal punto a livello di salute. Dopo un intervento per un’ulcera allo stomaco, però, è stato dimesso e ora si gode il mare della Sardegna. Marco Carta in spiaggia con le cicatrici dopo l'intervento Marco Carta, già qualche giorno ...

Marco Carta - prima uscita al mare dopo l’intervento/ “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate" : Marco Carta, prima uscita al mare dopo l’intervento di ulcera: “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate", racconta il cantante sardo che si gode la sua terra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Marco Carta - al mare dopo l'operazione / Spunta la fede al dito del cantante - lui chiarisce : "Sposato? No..." : Marco Carta, al mare dopo l'operazione allo stomaco. Il cantante mostra la fede al dito e i fan vanno in delirio: "Ti sei sposato?" Lui chiarisce su Instagram...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Marco Carta dopo l'operazione : a mare con le cicatrici : Marco Carta ha deciso di viversi l'estate tanto attesa: il cantante ha deciso di passare una giornata nel mare della sua Sardegna. In quest'occasione ha messo in mostra, sui social, le cicatrici sulla ...

Marco Carta al mare dopo l’operazione : “Ho deciso di uscire” (FOTO) : Marco Carta dopo l’intervento va al mare Una foto recente in spiaggia e con le cicatrici coperte è l’ultima pubblicata sui suoi profili ufficiali da Marco Carta. Nei giorni scorsi il cantante sardo ha subito un intervento chirurgico. Una foto recente in spiaggia e con le cicatrici coperte è l’ultima pubblicata sui suoi profili ufficiali da Marco Carta. Nei giorni scorsi il cantante sardo, vincitore di Amici, Sanremo e Tale e quale ...

Marco Carta - al mare con le cicatrici : “Tutto questo non mi toglierà dalle mani la vita” : Marco Carta, il cantante va al mare dopo l’operazione: “Ho deciso di uscire” Marco Carta è stato dimesso di recente dall’ospedale. Il cantante non ha voluto specificare cosa lo ha costretto al ricovero e ad all’operazione. dalle foto pubblicate dallo stesso Marco, le cicatrici si trovano sulla zona dello stomaco. Marco Carta, dopo il periodo […] L'articolo Marco Carta, al mare con le cicatrici: “Tutto ...

Il dolore di Marco Carta dopo l’intervento superato con l’affetto dei fan : “Voi siete casa” : Il dolore di Marco Carta dopo l'intervento è stato superato grazie alla vicinanza dei fan. Senza filtri e con la cicatrice ben visibile, l'artista sardo ha deciso di ripercorrere i momenti più difficili delle ultime settimane, con un post che ha commosso i suoi seguaci sempre decisi a stargli accanto in ogni momento. Nei giorni appena trascorsi, l'artista di Cagliari è stato ricoverato in ospedale per un delicato intervento allo stomaco che ...

Marco Carta e la cicatrice dell’intervento : ‘Vuol dire che son vivo’ : “E chi se ne frega? Sto qui a scrivere, vuol dire che son vivo”. Marco Carta posta su Instagram la foto che mostra la cicatrice post intervento subito di recente. Il fisico tatuato e definito del cantante lanciato da Amici è al momento ‘deturpato’ dai segni dell’operazione allo stomaco cui è stato sottoposto nei giorni scorsi, ma l’artista sardo non sembra curarsene, riconoscendo che la cosa più importante ora ...

Marco Carta mostra la cicatrice dopo l’operazione : “Vuol dire che sono vivo” : Marco Carta è uscito dall’ospedale, dopo un ricovero d’emergenza e un’operazione che, a quanto pare, gli ha salvato la vita. A svelarlo è proprio il cantante, che su Instagram ha mostrato una cicatrice sull’addome, ricordo dei giorni difficili che per fortuna è riuscito a superare. “E chi se ne frega? – ha scritto commentando la foto in cui si vedono i segni dell’operazione -. Sto qui a scrivere, vuol ...

Marco Carta dopo l’intervento : “Ho pensato al coraggio di mia madre” : Marco Carta racconta i giorni trascorsi in ospedale Nelle ultime ore Marco Carta ha mostrato sui social la cicatrice sullo stomaco, ultimo segno dell’intervento chirurgico di qualche giorno fa. Era stato lo stesso cantante sardo ad annunciare sui social il suo ricovero al Policlinico di Milano dopo alcuni giorni di silenzio. Marco non ha mai precisato con chiarezza quali fossero i motivi che lo avevano portato al ricovero. A spiegare che ...

Marco Carta - la prima foto fuori dall'ospedale : «Amo la vita - ora più che mai» : Marco Carta torna a nuova vita. L'ex beniamino di Amici ha finalmente tranquillizzato i tanti fan che nei giorni scorsi sono stati in pena per lui. E lo ha fatto postando la prima foto fuori dall'...

Marco Carta - la nonna svela il motivo del ricovero ospedaliero - : La vita da musicista lo porta sempre in giro, tra concerti e spettacoli, e ovviamente non mangia bene. Un'ulcera. E per questo è stato costretto a operarsi. Per fortuna è tutto passato, adesso quello ...