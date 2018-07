Manerba | turista danese molestata da 4 ragazzi

blogo

(Di sabato 14 luglio 2018) Un ragazzadi 17 anni, che si trovava in Italia in vacanza con la sua famiglia in un camping di, sulla sponda lombarda del Lago di Garda, ha sporto denuncia per molestie sessuali contro quattro. Il fatto risale a giovedì scorso quando, fuori da un locale sulle rive del Lago di Garda, la ragazza è stata avvicinata da quattroche, secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, l'hanno palpeggiata e hanno cercato di spogliarla. Fortunatamente la 17enne è riuscita a scappare, urlando. Dopo essere stata visitata dai medici, la ragazza e la sua famiglia hanno deciso di lasciare l'Italia e tornare in Danimarca, interrompendo così le loro vacanze per questo spiacevole e gravissimo fatto. La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta e il reato contestato è, ovviamente, quello di violenza sessuale. L'aggressione sarebbe stata immortalata dalle telecamere del ...