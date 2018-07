Mandzukic e Perisic non valgono Suker e Boban | la Francia merita il Mondiale

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : probabili formazioni. Galletti con Mbappé e Pogba - i balcanici puntano su Mandzukic e Perisic : Francia e Croazia si stanno preparando per affrontare la Finale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si contenderanno il titolo iridato allo Stadio Luzhniki di Mosca nel match in programma domenica 15 luglio (ore 17.00): si preannuncia una partita particolarmente accesa e intensa con un’elevatissima posta in palio. I Galletti partiranno con i favori del pronostico ma i balcanici proveranno a fare saltare il banco e a regarli una ...

Perisic più Mandzukic La Croazia all'italiana Stakanov del Mondiale : Già gli inglesi, per i quali la finale della coppa del mondo resta stregata perché l'unica giocata e vinta risale a 52 anni fa. Ci riproveranno in Qatar, ma mai come questa volta si erano illusi che ...

Mondiali 2018 Russia - trionfa la Croazia 'italiana' : in gol Perisic e Mandzukic : Perisic e Mandzukic, due facce "cattive" da far paura. Il primo sorride qualche volta in più, ma entrambi svolgono il loro compito al meglio: aiutano la squadra e fanno gol. Due uomini che porteresti ...

VIDEO Highlights Croazia-Inghilterra 2-1 d.t.s. - Mondiali 2018 : Mandzukic e Perisic show - balcanici in Finale : La Croazia è la seconda finalista dei Mondiali 2018 di calcio. I balcanici hanno sconfitto l’Inghilterra per 2-1 ai tempi supplementari: Perisic e Mandzukic hanno ribaltato il gol in apertura di Trippier e si sono così qualificati alla Finale contro la Francia. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Croazia-Inghilterra. CLICCA QUI PER GLI Highlights DI Croazia-Inghilterra Foto: calcio Ivica Drusany / ...

Francia-Croazia - la Finale delle sorprese in un Mondiale da brividi. Galletti lanciati verso l’apoteosi ma Perisic e Mandzukic… : Francia-Croazia, la Finale dei Mondiali che in pochi si sarebbero aspettati un mese fa. Un atto conclusivo totalmente inedito, una vera e propria sorpresa in una rassegna iridata che ha scombussolato tutti i presunti valori sulla carta e in cui le emozioni non sono mai mancate. Al termine di due cammini diametralmente opposti, i Galletti e i Vatreni si danno appuntamenti allo Stadio Luzhniki di Mosca dove domenica 15 luglio si assegnerà il ...

Pogba-Griezmann-Mbappè contro Perisic-Mandzukic-Modric : è una finale Mondiale grandi firme : Si è conclusa la seconda semifinale valida per i Mondiali in Russia del 2018, spettacolo da parte della Croazia che ha avuto la meglio dell’Inghilterra dopo una partita spettacolo ed ai tempi supplementari. Decide la coppia Mandzukic-Perisic, è una Croazia ‘Made in Italy’, niente da fare per l’Inghilterra che fallisce un altro grande obiettivo. Adesso l’ultimo atto contro la Francia che in semifinale ha avuto ...

Russia 2018 - Perisic e Mandzukic fanno la storia : Inghilterra ko - Croazia in finale per la prima volta : La generazione di Modric, Mandzukic e Perisic meglio di quella di Boban, Suker e Prosinecki. Ed è storia. Perché la Croazia per la prima volta avrà la possibilità di giocarsi il mondiale. Merito della straordinaria rimonta dei balcanici contro l’Inghilterra del ct Southgate, passata in vantaggio con una splendida punizione di Trippier dopo 5 minuti. La Croazia, però, ha dimostrato di essere più squadra: ha ragionato, ha macinato gioco, non ...

Mondiali 2018 - Croazia-Inghilterra 2-1 : balcanici in lacrime - storica Finale! I Maestri si arrendono - Mandzukic-Perisic eroici : La Croazia compie un miracolo sportivo battendo l’Inghilterra in rimonta nella seconda semifinale dei Mondiali di calcio: finisce 2-1 per la selezione balcanica, che risponde al vantaggio di Trippier nel primo tempo, con le reti di Perisic nella ripresa e di Mandzukic nel secondo tempo supplementare. La Croazia vola così in Finale per la prima volta nella storia e domenica 15 luglio affronterà la Francia allo Stadio Luzhniki di Mosca. Nel ...

Perisic-Mandzukic - è una Croazia ‘Made in Italy’ : impresa contro l’Inghilterra - adesso finale storica contro la Francia [FOTO e TABELLONE] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Pagelle Croazia-Inghilterra 2-1 - Mondiali 2018 : Trippier e Perisic - che magie! Kane e Modric in ombra - Mandzukic riscrive la storia : La Croazia sfiderà la Francia domenica 15 luglio nella finale dei Mondiali 2018 in Russia. Modric e compagni superano l’Inghilterra in rimonta al termine di un match palpitante, deciso da un guizzo dello juventino Mandzukic. Trippier con uno splendido calcio piazzato dal limite regala subito il vantaggio agli inglesi, ma la Croazia, dopo una fase di sbandamento, prende quota e nella ripresa trova il pareggio con una magia di Perisic. Nei ...

Mondiali Russia 2018 – Perisic incorna - Mandzukic punisce Pickford : la Croazia ad un passo dalla finale [VIDEO] : L’attaccante della Juventus sfrutta un assist di Perisic e fredda Pickford, la Croazia ribalta il risultato nel secondo tempo supplementare Nel secondo tempo supplementare la Croazia passa in vantaggio, completando la rimonta dopo l’iniziale vantaggio di Trippier. L’autore del gol è Mario Mandzukic, abile a sfruttare un’incornata di Perisic e a freddare Pickford con un mancino perfetto. Scoppia l’esultanza dei ...

Mondiali 2018 - Croazia-Nigeria : le probabili formazioni. Perisic - Modric e Mandzukic guidano la Croazia. Ma il talento non manca alla Nigeria : In ogni Mondiale c’è un girone “della morte” e a Russia 2018 l’etichetta se l’è guadagnata, sin dal sorteggio, il gruppo D. Argentina e Croazia certamente spiccano per talento rispetto alla concorrenza ma attenzione a sottovalutare Islanda e Nigeria. Ogni partita sarà quindi fondamentale: nella prima giornata, Kaliningrad Stadium scenderanno in campo proprio Croazia e Nigeria. Vietato sbagliare, perché la prima ...