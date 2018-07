Maltempo Piemonte | temporali in arrivo | lunedì forti

Maltempo Piemonte : alberi caduti e tetti divelti - Novara conta i danni : Sono ingenti i danni causati dal temporale che si è abbattuto la scorsa notte sulla provincia di Novara. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona di Caltignana, dove la pioggia e le raffiche di vento hanno abbattuto diverse piante e scoperchiato alcuni tetti. Sulla regionale che porta a Vercelli sono caduti alcuni pali della luce. L'articolo Maltempo Piemonte: alberi caduti e tetti divelti, Novara conta i danni ...

Maltempo Piemonte : forti temporali e disagi - allagato ospedale nel Torinese : Ancora Maltempo in Piemonte: forti temporali hanno interessato il Torinese nella notte. Un nubifragio ha allagato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, inaugurato a inizio 2018. In targa serata le piogge intense hanno provocato l’allagamento dei corridoi della sala d’attesa e del triage: diversi i millimetri d’acqua sui pavimenti. Allagamenti anche nell’ala più vecchia della struttura, nel laboratorio ...

Maltempo Piemonte - frana in Val Vigezzo : la Regione stanzia 430mila euro : La Regione Piemonte ha stanziato 430 mila euro per finanziare gli interventi di ripristino più urgenti relativamente alla frana in Valle Vigezzo: lo ha deciso la Giunta Chiamparino nella riunione odierna, accogliendo una proposta del vicepresidente Aldo Reschigna. L'articolo Maltempo Piemonte, frana in Val Vigezzo: la Regione stanzia 430mila euro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - enorme tornado al confine tra Piemonte e Lombardia : immagini spaventose [VIDEO LIVE] : Continua ad imperversare il Maltempo al Nord Italia: nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, un grosso tornado ha interessato il Piemonte sud/orientale, al confine con la Lombardia, in provincia di Alessandria tra Gavi, Rivalta Scrivia, Serravalle Scrivia e Castelnuovo Scrivia. Maltempo, enorme tornado nella zona di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Maltempo, grosso tornado in Piemonte nei pressi di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Già la scorsa ...

Maltempo in Piemonte : nubifragio su Torino - interventi in corso [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo Piemonte : forti temporali nella notte tra Astigiano e Alessandrino - allagamenti e disagi : Ondata di Maltempo nella notte in Piemonte: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell’Astigiano, in particolare nel Moncalvese e a Calliano, dove sono caduti alberi e rami sulle strade, e a Costigliole, Castel Boglione e Agliano e alla periferia di Asti. In provincia di Alessandria vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire i disagi provocati dal nubifragio abbattutosi su tutta la provincia: ...

Maltempo Piemonte : temporale nel Torinese - gravi danni all’agricoltura : La tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta nella notte nel Torinese, provocando la morte di un uomo, ha anche fatto registrare gravi danni all’agricoltura, con mais distrutto, alberi abbattuti e aziende allagate. Il mais in fioritura è stato completamente raso al suolo – spiega la Coldiretti – mentre diverse aziende agricole sono state invase dall’acqua che non è riuscita a filtrare nel terreno reso quasi ...

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...

Maltempo Piemonte - esonda un canale : bloccata ferrovia in Val Susa : Continuano in Piemonte i disagi causati dal Maltempo. Nelle ultime ore i temporali hanno interessato soprattutto le zone settentrionali e occidentali della regione. Situazione critica a Candoglia, in provincia di Verbania, dove in un’ora sono caduti circa 62 mm d’acqua. Le avverse condizioni meteo hanno bloccato anche il trasporto ferroviario. Sulla linea Torino-Modane l’esondazione di un canale, in prossimità dei binari tra ...

Maltempo Piemonte : tornano forti temporali e grandine : Torna il Maltempo in Piemonte, anche nella zona della Valle di Susa dove sono incorso le operazioni di pulizia a seguito della frana di fango e detriti che giovedì ha colpito Bussoleno (Torino). Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede “rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine e pedemontane, di intensità moderata o localmente forte, in spostamento sulle pianure centrali e settentrionali“. In serata e nella ...

Maltempo Piemonte : breve pausa temporali - da domenica sera tornano : Una parentesi più asciutta e con temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura: sono le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per il weekend, a partire da oggi pomeriggio. La pausa temporalesca, tuttavia, durerà al massimo 48 ore: dal tardo pomeriggio di domenica, infatti, una perturbazione dalla penisola iberica in movimento verso la Francia riporterà rovesci e temporali che proseguiranno anche per tutto ...

Maltempo Piemonte - frana Bussoleno : la Regione chiede lo stato d’emergenza [GALLERY] : 1/17 ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : colpita la stessa zona “dove sono divampati grossi incendi” : L’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Alberto Valmaggia, si è recato questa mattina in Valsusa, a Bussoleno, per effettuare un sopralluogo a seguito della frana che ieri pomeriggio si è abbattuta sul paese: “La colata di fango e detriti – spiega – ha avuto origine dalla zona dove, in autunno, sono divampati grossi incendi. Il Comune di Bussoleno aveva avviato le operazioni di verifica, ma gli interventi ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : il racconto degli anziani - “avevamo paura di non riuscire a fuggire” : Una coppia di anziani residenti a Bussoleno, marito e moglie, è tra coloro che hanno dovuto lasciare le proprie case ieri pomeriggio a causa di una frana di fango e detriti che ha invaso il paese della Valsusa: “C’era qualcosa nell’aria – hanno raccontato – Da ottobre, dagli incendi, avevano tutti il timore che succedesse qualcosa ma mai ci saremmo aspettati una cosa del genere“. “Facevamo fatica a ...