Maldini non chiude al Milan | ' Mi chiama? Per ora no | ma mai negato il dialogo'

Maldini - 50 anni di mito : 'So chi sarò - non so dove sarò. Ma non sono preoccupato' : "aolo, ma giocate con la Sampdoria domenica...Papà, ma è martedì!" Sullo scontro con i tifosi dopo la sconfitta in finale contro il Liverpool: "Questo è lo sport. È proprio il succo dello sport: ti ...

Paolo Maldini compie 50 anni : i momenti indimenticabili e le cose che non sai : Paolo Maldini compie 50 anni: nato il 26 giugno 1968 a Milano, l’ex “bello” del calcio italiano è ricordato per la sua splendida e interminabile carriera nel Milan (dai 16 ai 41 anni di età), le moltissime partite in nazionale (126, soltanto Buffon e Cannavaro ne hanno giocate di più) e i cuori infranti di tante fans. In attesa di ritrovare un ruolo cardine nel nostro mondo del pallone, da tre anni Maldini è proprietario di una squadra di calcio ...

Nazionale - Maldini : “non ci sono premesse per una ristrutturazione” : “L’augurio è che il calcio italiano riparta dalle ceneri della sconfitta con la Svezia. Le premesse non ci sono, non parlo di squadra ma della ristrutturazione del nostro calcio. Abbiamo un commissario tecnico di personalita’, serviranno molto le amichevoli come quella con la Francia, per valutare di che livello sia la squadra che ora allena Mancini”. Lo ha detto, ai microfoni di Tele Radio Stereo, l’ex terzino del ...