Mafia | sequestrato tesoro da 21 milioni a sorvegliato speciale | villa con piscina | auto

(Di sabato 14 luglio 2018) Unaconpanoramica, appartamenti e terreni, 19, 36 rapporti bancari e 5 polizze vita. Un piccolodel valore di poco meno 21. Gli uomini della Guardia di finanza di Palermo hannotutto, su delega della Procura, dopo il provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione. Sigilli anche tre complessi aziendali oltre che 66 immobili. Il destinatario del sequestro è Pietro Formoso, già, con obbligo di soggiorno e con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. “Più collaboratori di giustizia lo hanno indicato come “uomo d’onore” della famiglia mafiosa di Misilmeri (Palermo), legato da stretti vincoli di amicizia con l’allora capo del mandamento Benedetto Spera – dicono gli inquirenti – Inoltre, gli stessi hanno riferito come Formoso avesse una consistente capacità economica, ...