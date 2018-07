Mafia | Gdf Palermo sequestra aziende per 21 milioni di euro

calcioweb.eu

(Di sabato 14 luglio 2018), 14 lug. (AdnKronos) – Beni per circa 21disono statiti dalla Guardia di Finanza di. Si tratta dileader nel settore immobiliare e del commercio di carni. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, su delega della Procura della Repubblica di, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale, sottoponendo a sequestro tre complessi aziendali, oltre che 66 immobili (fra cui una villa di pregio con piscina panoramica, appartamenti e terreni), 19 autoveicoli, 36 rapporti bancari e 5 polizze vita, per un valore complessivamente stimato in 20.966.000.Il destinatario del sequestro è Pietro Formoso, già sorvegliato speciale della P.S., con obbligo di soggiorno e con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. “Più ...