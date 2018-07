Made in Italy : gelaterie artigianali - è boom a Milano con +9% nel 2017 : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – A Milano e nel milanese non ci sono mai state così tante gelaterie artigianali. Nel 2017, rispetto all’anno precedente, sono cresciute del 9 per cento, soprattutto in città, dove oggi si contano 129 imprese artigiane. Cifra destinata a salire nel corso del 2018. I dati sono stati elaborati dall’Ufficio Studi Unione Artigiani. “E’ un trend che stiamo osservando negli ultimi due, tre ...

Chelsea - inizia l'era Sarri : azzurri in Blues - è il sesto allenatore 'Made in Italy' : Sarà merito dell'accento gradito, di una tradizione culinaria invidiabile o dell'atteggiamento caloroso? Gli allenatori italiani piacciono particolarmente a Stamford Bridge, tanto che Maurizio Sarri ...

Calzature - nuove date per le mostre a Monaco di Moda Made in Italy : nuove date - dal 23 al 26 marzo e dal 6 all'8 ottobre - per le edizioni 2019 di Moda Made in Italy , appuntamento fieristico di riferimento per il mondo della calzatura in Germania, in scena al MOC - Munich Order Center di Monaco di Baviera. Moda Made in Italy - promosso da Assocalzaturifici - è l'appuntamento di rifinitura degli ordini di fine ...

Russia - Coldiretti : l’embargo è costato 1 miliardo al Made in Italy : “Le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno perso oltre un miliardo dall’inizio dell’embargo russo per una importante lista di prodotti agroalimentari e il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo alla vigilia dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald ...

Il record dell’export di prodotti Made in Italy spiegato in 5 numeri : (Foto: Alma Laboris) Il 2017 è stato un anno record per le esportazioni italiane. Una crescita significativa, particolarmente nei mercati extra-europei, confermata dai numeri presentati dal rapporto Ice, l’agenzia per la promozione delle aziende italiane all’estero. Performance particolarmente positive dei nostri prodotti si sono registrate in Cina (22%), Brasile (19%), Russia (19%), Sud Africa (16%) e Stati Uniti (10%). In Europa ...

Calciomercato Inter - Vrsaljko nome caldo per la fascia destra : le alternative sono tutte Made in italy : Inter, dopo l’addio di Cancelo il nome caldo sulla fascia destra è quello di Sime Vrsaljko: resta da convincere l’Atletico Madrid sulla formula del prestito. Le alternative sono tutte italiane Nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus abbia un po’ coperto il Calciomercato delle altre società italiane, l’Inter resta sempre molto attiva sul fronte acquisti. Dopo aver sistemato ...

Campi in erba sintetica : il successo Made in Italy di Livio Bondavalli : In queste settimane milioni di persone hanno assistito alle gare di calcio in svolgimento a Russia 2018. Tutti concentrati sulle

Starpool e Terme di Sirmione – Al Golf Bogliaco le eccellenze del Made in Italy del benessere : Partnership tra Starpool e Terme di Sirmione. Al Golf Bogliaco le eccellenze Made in Italy del benessere si uniscono per la miglior prestazione del Golfista Starpool e Terme di Sirmione, aziende prestigiose nel comparto del benessere e già partner nella realizzazione delle spa di Aquaria Thermal Spa, “Best Thermal Resort” in Europa agli “European Health & Spa Award 2018” e degli hotel dell’azienda tra cui il Grand Hotel Terme appena ...

Dazi ma non solo : i salumi Made in Italy di Beretta conquistano il mercato Usa : New York - Il Gruppo Beretta, leader italiano nei salumi, ha piani sempre più ambiziosi per gli Stati Uniti: reduci dal via libera a fine giugno

Birra Made in Italy - le prospettive al Simposio della Birra Italiana di Qualità. : ... che non richiede pesticidi o fertilizzanti chimici e, quindi, con beneficio per l'ambiente oltre che per l'economia del Paese. BUONO DA MANGIARE, BUONO DA PENSARE. SOCIALE E CONDIVISIBILE, AUTENTICO ...

Perisic-Mandzukic - è una Croazia ‘Made in Italy’ : impresa contro l’Inghilterra - adesso finale storica contro la Francia [FOTO e TABELLONE] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Dazi - Coldiretti : “Con la guerra Usa alle olive a rischio 4.1 miliardi del Made in Italy” : L’attacco Usa alle olive spagnole con l’aumento delle tariffe mette sotto accusa il sistema di aiuti europei all’agricoltura e con esso, di fatto, una larga parte delle esportazioni agro-alimentari dell’Unione Europea compreso quelle made in Italy che hanno raggiunto il record 4,1 miliardi di euro nel 2017 in Usa, il massimo di sempre grazie ad un aumento del 6%. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare con preoccupazione la decisione ...

Correggio - le fan omaggiano Ligabue con un nuovo murales dedicato a 'Made in Italy' : Domenica 8 luglio, Luciano Ligabue ha incontrato nella sua cittadina in provincia di Reggio Emilia il gruppo di circa 150 fan che lo ha omaggiato con un murales dedicato all'album, e film, Made in ...

Spazio : una cella di memoria Made in Italy nello “space market” : Ha avuto ufficialmente inizio il progetto RAD-PROM – Sviluppo di PROM rad-hard per applicazioni Spazio, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito del Programma di ricerca industriale “Nuove Idee per la Componentistica Spaziale del futuro”. Il progetto RAD-PROM, della durata di 24 mesi, sarà implementato dalla RedCat Devices, azienda italiana di semiconduttori con sede a Milano, specializzata nello sviluppo di convertitori di ...