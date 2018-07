Ma tra i gialloverdi la rissa continua | l' esecutivo è alla deriva

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) Dopo la ritirata di giovedì, Matteo Salvini si attacca ad una nuova nave di disperati per cercare la riscossa: "Io non mollo, anzi", tuona via Facebook.Ma il pasticciaccio della nave Diciotti, risolto solo da un intervento del Capo dello Stato che ha fatto uscire l'confusa impasse in cui si era infilato, restituisce l'immagine di una compagine governativa alquanto allo sbando, ostaggio di frenesie propagandistiche dissonanti, che finiscono per cozzare tra loro. Il problema è che, dopo neppure due mesi, la famosa "diarchia" Di Maio-Salvini che - in assenza di un capo di governo, vista l'evanescenza di Giuseppe Conte - avrebbe dovuto condurre la compagine gialloverde verso il sol dell'avvenire, si è trasformata in una maionese impazzita. Con buona pace dei cantori anche giornalistici (il termine fu coniato sul Corriere da Massimo Franco), che iniziano a intuire che la loro ...