M5S | Di Maio in Basilicata ' Finora abbiamo scelto di andare da soli Presto nuove regole

M5S - Di Maio in Basilicata : “In arrivo nuove regole per le candidature. Non ci sono in progetto alleanze con altri partiti” : “sono in arrivo, tra una settimana, massimo dieci giorni, le nuove regole per le candidature“. L’annuncio arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Matera all’antenna 5G accesa a marzo scorso, la prima sul territorio ed una delle prime sperimentazioni in Italia spinte dal Mise. Su possibili alleanze alle prossime regionali in Basilicata, Di Maio replica: “Noi come M5s abbiamo sempre scelto di andare ...

M5S - Di Maio : in arrivo nuove regole sulle candidature : Il leader M5s annuncia novità per le candidature. “Come Movimento abbiamo sempre scelto di correre da soli e vi preannuncio che sono in arrivo le nuove regole per le candidature del M5s”, ha detto Luigi Di Maio parlando a Matera. “Il Movimento - ha aggiunto - è al governo con la Lega che non è un’alleata, ma con la quale abbiamo sottoscritto un contratto. Non abbiamo alleanze in progetto perché ...

Di Maio : "Via 8mila posti ? Numeri non miei"Fonti M5S : pulizia in Ragioneria e Ministero : Il ministro del Lavoro prende le distanze da un passaggio del decreto dove si parla della perdita di ottomila posti di lavoro. "Non è un numero messo dai miei ministeri o altri ministri" fa sapere. E fonti pentastellate puntano il dito contro funzionari vicini a Padoa che, a loro volta, replicano.

CETA - DI MAIO : “TRATTATO CON CANADA LO RESPINGEREMO”/ Tria ‘frena’ il Ministro M5S : “accordi sono un bene” : Luigi Di MAIO alla Coldiretti: "respingeremo il trattato CETA, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, ConfindusTria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Voucher - Centinaio (Lega) : “Il M5S ci ha seguiti? Vittoria di tutti. Di Maio non era d’accordo? Temeva sfruttatori” : “È una mia proposta condivisa con il M5s”. Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parla a margine dell’Assemblea annuale di Coldiretti a Roma. “Abbiamo chiesto di reinserire i Voucher in agricoltura e nel turismo perché ce lo chiede il settore. Di Maio Temeva che noi chiedessimo di reintrodurli com’erano in passato, quando davano modo di essere usati nel peggiore dei modi. La nostra proposta è ...

La festa del M5S per l'abolizione dei vitalizi : Di Maio perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

'Bye bye vitalizi' M5S festeggia con Di Maio in piazza : Via libera derll'ufficio di presidenza della Camera al taglio tante volte evocato e realizzato da Fico, dei vitalizi degli ex parlamentari. E' il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni' - ...

Vitalizi - spumante e palloncini gialli : la festa del M5S sotto Montecitorio. Di Maio : “Dedicato a vittime legge Fornero” : palloncini gialli, la scritta “Bye Bye Vitalizi” e magnum per brindare. Deputati e senatori 5stelle hanno festeggiato così, davanti a Montecitorio, l’approvazione della delibera di abolizione dei Vitalizi agli ex parlamentari. “Dedichiamo questa vittoria e tutti coloro che sono vittima della legge Fornero“, dice Luigi Di Maio. “Ci riprendiamo i privilegi per ridarli ai cittadini”. L'articolo Vitalizi, ...

Salvini-Di Maio - colloquio riservatissimo : accordo Lega M5S almeno fino alle elezioni Europee : La Dagobomba arriva poco dopo le 17. E' il sito di Roberto D'Agostino a rivelare di un riservatissimo colloquio a quattr'occhi che sarebbe avvenuto nelle scorse ore tra i due vicepremier del governo ...