M5s |  Di Maio | in arrivo nuove regole sulle candidature

Sul decreto Dignità e Boeri si aprono le prime - vere crepe tra M5s e Lega : prime crepe nel governo M5s-Lega. Malgrado la "sintonia" dichiarata dai due 'azionisti', Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e ribadita con forza anche ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a poco più di un mese dall'insediamento dell'esecutivo si cominciano a registrare alcune dissonanze tra i due partiti. Due i temi che separano Salvini e Di Maio: le ...

Lega e M5s discutono sui vaccini. La prima lite dalla nascita del governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

Il M5s rilancia il governo politico Di Maio : «Sì a Savona ma non al Mef» Apertura anche dal Quirinale : Di Maio chiarisce: «Savona era un punto di caduta tra il M5S e la Lega». Ma Salvini per il momento non cede: «Un centravanti deve fare il centravanti, non giocare in un’altra posizione». Cottarelli è pronto ma resta defilato in attesa degli sviluppi

Il M5s rilancia il governo politico Di Maio : «Alternativa a Savona per il Mef. Lui comunque nella squadra» : Consultazioni in sequenza del presidente della Repubblica. Nel pomeriggio il leader del M5S aveva detto no a qualunque forma di fiducia ad un governo non politico

Governo M5s-Lega : Conte premier Di Maio al Lavoro - Salvini agli Interni : Secondo fonti attendibili, la scelta per il premier sarebbe caduta sul professore di diritto amministrativo indicato dai grillini. Nel Governo anche i due leader

Spread in netto rialzo dopo la bozza di accordo Lega-M5s - giù Piazza Affari Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% mentre il resto delle Borse europee e’ in cerca di direzione e si discosta poco dai livelli della vigilia

M5s-Lega - ecco il contratto di governo : cancellazione debito e fuori dall’euro «Bozza vecchia e superata» : L’Huffington Post svela la bozza : c’è anche un «comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tr ai due partiti. M5S e Lega smentiscono: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Salvini : «Intesa con M5s o si vota» Di Maio : scelta tra coraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»

Governo - Di Maio "con Salvini scriviamo la storia"/ Contratto Lega-M5s - ma manca premier : Colle attende i nomi : Contratto Governo M5s-Lega, ultime notizie live: Di Maio 'con Salvini stiamo facendo la storia'. Accordo su 15 punti, nodo premier 'alto profilo'.

