Luz Long | dall’argento dietro Jesse Owens alla morte in Sicilia Una storia di amicizia e

(Di sabato 14 luglio 2018) Rincorsa, stacco, volo, atterraggio. Le quattro fasi che caratterizzano il gesto atletico nel salto in lungo sembrano capitoli, titoli quasi emblematici della vita di un saltatore in lungo il cui ultimo segno campeggia freddo e silenzioso su una lastra d’ardesia. Fossa comune 2, piastra E, tra i nomi di tanti giovani morti in guerra, spicca quello di Luz, accanto la data di nascita, 27 IV 13 e di, 14 VII 43. È il cimitero militare germanico di Motta Sant’Anastasia (Catania) dove termina la parabola vitale di Carl Ludwig Hermann, detto Luz. Saltatore in lungo tedesco, argento olimpico alle Olimpiadi di Berlino del 1936 alle spalle dell’amico-rivale. La rincorsa era stato il problema di, l’atleta americano che partiva favorito nella finale olimpica del lungo a Berlino, sotto gli occhi di Adolf Hitler.aveva già rimediato due nulli nei primi ...