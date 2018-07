Lunedì 16 luglio | Cantigas de Santa Maria - Chiesa di Santa Maria della Sanità - Milano

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Lunedì 16 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 16 luglio 2018: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) fa molta fatica a sopportare il regime carcerario… Nel giorno del funerale di Veronica Viscardi (Caterina Vertova), una scoperta importante potrebbe rimettere in discussione le indagini fatte finora… Serena (Miriam Candurro) rivela a Giulia (Marina Tagliaferri) che il suo rapporto con Filippo (Michelangelo Tommaso) è in via di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Lunedì 16 luglio 2018 : anticipazioni puntata 494 (seconda parte) di Una VITA di lunedì 16 luglio 2018: Pablo Blasco trova la lettera misteriosa che sua moglie Leonor ha ricevuto dall’isola di Fernando Poo.. Leggendo la lettera, Pablo capisce che qualcuno dall’isola sta minacciando la sua Leonor… Servante e Lolita cercano di entrare nelle grazie di Don Segismundo, per poi avere in eredita’ il suo appartamento. Da non perdere: diventa fan della ...

CONFERENZA STAMPA - Lunedì 16 luglio alle 11 sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara : ... nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara , si terrà la CONFERENZA STAMPA di presentazione dell'iniziativa " Rock Circus 2018 ", serate di musica live, spettacoli e ...

Juventus - Lunedì 16 luglio verrà presentato CR7. Ma niente show : lunedì 16 luglio Cristiano Ronaldo verrà presentato ufficialmente e il mondo Juve non sta più nella pelle, ma niente show. In mattinata la Gazzetta dello Sport aveva anticipato i dettagli di un vero e proprio Cristiano Ronaldo day dalla mattina sino alle ore serali, che però non avrà luogo a causa di alcune problematiche relativi all'ordine pubblico. ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 13 e Lunedì 16 luglio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 13 e lunedì 16 luglio 2018: Brooke dice a Katie di aver lasciato una volta per tutte Bill. A quel punto Katie pensa che Brooke tornerà insieme a Ridge, ma la stessa Brooke ammette di aver bisogno di un periodo di solitudine. Ridge si reca da Liam e vuole sapere il motivo per cui Bill ha lasciato la Spencer Publications, oltre a quali siano le vere ragioni della rottura con Brooke. Liam però non ...

Juve-Ronaldo : Il sogno diventa realtà - Lunedì 16 luglio la presentazione ufficiale : Il sogno è diventato realtà. Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus, l'ufficialità è arrivata ieri prima tramite il sito del Real Madrid con un comunicato in cui confermava la volontà del giocatore di essere ceduto di aver raggiunto un accordo di massima con il club piemontese per la cifra di 105 milioni. Poco più tardi la notizia ha cominciato a fare il giro delle testate giornalistiche e subito dopo è arrivato anche il ...

Il Segreto - anticipazioni settimana da Lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018 : Le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap Il Segreto da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018 mostrano come Saul sia ancora in carcere. Un presunto crimine che sembra il giovane abbia commesso tempo addietro ha avuto questa conseguenza. In realtà il giovane Ortega è innocente e questo lo sa bene il fratello che lo ha denunciato alle Guardie. Il Segreto da poco è stato trasmesso in orario diverso per la visione del Mondiale, dal 16 luglio ...

Al via Lunedì 16 luglio a Rimini la XXXIV edizione di Cartoon Club : ... con proiezioni, anteprime, mostre, presentazioni, incontri, spettacoli. L'anima più giocosa e commerciale tornerà invece come di consueto al parco Fellini, a Marina centro, con la XXII edizione ...

Lunedì 16 luglio ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di GTT a Torino : È in programma per Lunedì 16 luglio uno sciopero dei trasporti gestiti da GTT a Torino. Durerà 24 ore e avrà modalità diverse a seconda dei mezzi coinvolti: autobus, tram, linea metropolitana e servizio metropolitano ferroviario (potrebbero esserci problemi anche agli The post Lunedì 16 luglio ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di GTT a Torino appeared first on Il Post.

Anticipazioni seconda puntata Temptation Island 2018 Lunedì 16 luglio - le coppie messe a dura prova : Le Anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island 2018 vengono direttamente dal filmato mandato in onda su Canale 5: Raffaela è disperata per Andrea che sembra sempre più vicino a Teresa. Non sappiamo se tutti la ricordate ma noi sì: lei è la Teresa Langella di Uomini e Donne, una corteggiatrice che andò nel programma quando era appena 18enne e che fece molto parlare per la sua avvenenza. Poi si fece strada nel mondo dello spettacolo ...

Ascolti TV | Lunedì 9 luglio 2018. Partenza sprint di Temptation Island (21.2%) - Tutto Può Succedere 15.4% : Temptation Island Su Rai1 la fiction in prima visione Tutto Può Succedere 3 – in onda dalle 21.38 alle 23.29 – ha conquistato 3.132.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – preceduta da una presentazione di 7 minuti (2.926.000 – 13.7%) – la prima puntata di Temptation Island 5 – in onda dalle 21.23 alle 0.31 – ha raccolto davanti al video 3.751.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui gli ...

