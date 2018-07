Lugano-Inter | Spalletti | ' Bene Lautaro | può giocare con Icardi È stato un test vero'

Lugano Inter 0-3 : gol e highlights. Decidono Lautaro Martinez e un doppio Karamoh : Un gol del suo nuovo numero 10, una doppietta del giovane Karamoh: parte così la stagione dell'Inter, con un 3-0 al Lugano nella prima amichevole stagionale in cui i tifosi hanno potuto vedere ...

Inter-Lugano - Spalletti : "3-0 in una gara vera. Meglio del previsto..." : Luciano Spalletti contento della sua Inter. Il 3-0 al Lugano , nel primo test estivo, ha dato indicazioni positive, anche perché l'avversario, seppur di rango inferiore, era comunque un undici di ...

DIRETTA/ Inter Lugano (risultato finale 3-0) : tutti pazzi per Lautaro Martinez! : DIRETTA Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Inter sotto il segno del ‘Toro’ : Lautaro Martinez super contro il Lugano : L’Inter inizia la preparazione per la prossima stagione con l’obiettivo di essere super competitivi in campionato e Champions League, sono arrivati De Vrij, Asamoah, Nainggolan e Lautaro Martinez con quest’ultimo grande protagonista del successo in amichevole contro il Lugano. Il ‘Toro’ ha aperto le marcature dopo 16 minuti, nelle ripresa doppietta di Karamoh. Buone indicazioni per Spalletti in particolare ...

Inter sotto il segno del ‘Toro’ : Lautato Martinez super contro il Lugano : L’Inter inizia la preparazione per la prossima stagione con l’obiettivo di essere super competitivo in campionato e Champions League, sono arrivati De Vrij, Asamoah, Nainggolan e Lautaro Martinez con quest’ultimo grande protagonista del successo in amichevole contro il Lugano. Il ‘Toro’ ha aperto le marcature dopo 16 minuti, nelle ripresa doppietta di Karamoh. Buone indicazioni per Spalletti in particolare ...

Diretta/ Inter Lugano (risultato finale 3-0) streaming video e tv : decidono il Toro e Karamoh! : Diretta Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:42:00 GMT)

Diretta/ Inter Lugano (risultato live 3-0) streaming video e tv : girandola di sostituzioni! : Diretta Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:26:00 GMT)

Diretta/ Inter Lugano (risultato live 3-0) streaming video e tv : bonsoir Karamoh! : Diretta Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:07:00 GMT)

Diretta/ Inter Lugano (risultato live 1-0) streaming video e tv : fine primo tempo! : Diretta Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:37:00 GMT)

Diretta/ Inter Lugano (risultato live 1-0) streaming video e tv : il Toro Martinez! : Diretta Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:23:00 GMT)

Diretta/ Inter Lugano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palo di Candreva! : Diretta Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:07:00 GMT)

Diretta/ Inter Lugano (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:50:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Lugano : Handanovic o Padelli? Info e orario amichevole - novità live : Inter Lugano, PROBABILI FORMAZIONI: prima amichevole per i ragazzi allenati da Luciano Spalletti, appuntamento al Cornaredo oggi 14 luglio 2018 alle ore 20.00(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:58:00 GMT)

INTER Lugano / Streaming video e diretta tv : il record nerazzurro - formazioni e orario (amichevole) : diretta INTER LUGANO info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio). L'INTER riesce a sbloccare il risultato al 15esimo. Il Toro Martinez raccoglie un cross dalla destra e colpisce di testa. Il portiere avversario respinge e l'argentino in un batter d'occhio ribatte in rete: 0-1 INTER.--La sfida INTER LUGANO sarà naturalmente seguita in diretta ...